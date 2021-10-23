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Общество23 октября 2021 7:00

Для спортивной школы Шимановска закупили инвентарь на более, чем полумиллиона рублей

Материальную поддержку амурским спортсменам оказал Юрий Трутнев
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Свыше 500 тысяч рублей получила спортивная школа Шимановска на совершенствование материально-технической базы для занятий спортом. Такая массовая закупка спортивного инвентаря стала возможна благодаря дополнительной субсидии, которую область получила по поручению полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Инвентарь закупили для всех спортивных отделений. А их в школе шесть. Боксерам приобрели канат для кроссфита, гиревикам – новый гриф, шахматисты получили новые доски и часы. Но больше всего спортивная школа закупила мячей: их с запасом приобрели для футболистов, баскетболистов и волейболистов. Кроме того, для них закупили и новую форму. Спортивную экипировку приобрели и для боксеров. Для них также купили перчатки.

Такого обширного обновления инвентаря не было уже больше пяти лет, говорят в школе. Теперь ее воспитанникам, которых здесь насчитывается свыше 400 будет комфортнее тренироваться.

Помимо спортивной школы, инвентарь и оборудование приобрели и для местного спортивного зала «Олимп». Он адаптирован под людей с ограниченными возможностями здоровья. Только за полгода его посетили почти две сотни шимановцев с инвалидностью. Занятия для них проходят бесплатно. Для зала приобрели беговую дорожку, детский тренажер «Ходики» и утяжелители.

Кроме этого, благодаря субсидии проходит капитальный ремонт в детско-юношеской школе Белогорска «Белогорец». Вместо старого пола в зале уложат специальный спортивный линолеум. Помимо высокой прочности, он хорошо амортизирует и препятствует скольжению, что особенно важно для футболистов. К слову, их в школе занимается свыше 400 человек.

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