В Свободненском районе благоустроили села в рамках инициативного бюджетирования

В селе Бардагон и поселке Подгорный Новгородского сельсовета Свободненского района в ходе инициативного бюджетирования реализовали похожие проекты по созданию спортивных площадок. Здесь установили уличные тренажеры и спорткомплексы. Стоимость каждого проекта – 1,5 миллиона рублей.

В селе Винниково Калининского сельсовета Михайловского района обустраивают игровую площадку: делают ограждение, устанавливают детский городок, качели и карусели. На все работы потратят около одного миллиона рублей.

Преобразования прошли на территории Иннокентьевского сельсовета Архаринского района. Здесь обустроили детскую площадку в сквере, созданном в рамках инициативного бюджетирования в 2019 году. В селе Иннокентьевка установили игровое и спортивное оборудование, сетку для игры в волейбол и ворота для мини-футбола. Стоимость проекта – 1,6 миллиона рублей.

1,5 миллиона рублей потратил Жариковский сельсовет Тамбовского района на благоустройство территории возле Дома культуры в селе Свободка. Здесь установили тренажеры и ограждение, сделали уличное освещение.

Всего в 2021 году по итогам двух конкурсов по программе поддержки местных инициатив в Амурской области победителями стали 277 проектов. На их реализацию из областного бюджета в общей сложности выделено более 374 миллионов рублей.

В рамках программы поддержки местных инициатив в этом году вырос размер субсидии для муниципалитетов. До двух миллионов рублей предоставляется на развитие объектов общественной инфраструктуры.