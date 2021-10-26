В селе Чигири по дорожному нацпроекту завершен ремонт улицы Новой

Ремонт улицы Новая в селе Чигири Благовещенского района проходил в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день дорожный объект полностью готов для официального введения в эксплуатацию.

Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по улице Новая между улицами Центральная и Чигиринская был начат после заключения контракта в августе текущего года.

Асфальтированная в советское время дорога со временем пришла в негодность из-за образовавшихся ям и выбоин, тротуары и освещение отсутствовало.

Подрядная организация, взявшая на себя обязательства по реализации дорожных мероприятий, выполнила на участке укладку асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, устройство водоотведения, провела обустройство освещения и леерного ограждения, нанесение дорожной разметки. Также на объекте добавлены дорожные знаки повышенной информативности.

- Несмотря на небольшое отставание в графике производимых работ, в результате в муниципалитете на одну улицу в современном исполнении и отвечающую всем требованиям безопасности, стало больше. Особенно радует, что наши старания оценили сами жители села, приславшие в адрес районной администрации слова благодарности за воплощенный в жизнь объект. Значит, не зря стараемся, - рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых. - Хочется отметить, что к концу октября в рамках нацпроекта будет завершена реконструкция улицы Василенко, которая свяжет село Чигири с областным центром и создаст более комфортные условия для участников дорожного движения.