Первые пять семей, проживающих в пункте длительного пребывания, в ближайшее время переедут в новые дома

О переезде в новое жилье амурчан, чьи дома пострадали в результате ЧС, сообщили сегодня на заседании КЧС региона.

В настоящее время в ПДП, развернутых на территории Благовещенска и в п. Моховая Падь, проживает 24 семьи (76 человек), 18 из которых разместились в общежитии Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Уже приобретено жилое помещение одной семьей из двух человек, ещё 4 семьи (11 человек) подобрали новое жильё и после оформления необходимых документов смогут переехать в новое жильё. Ряд семей, имеющих положительное решение о выделении средств на покупку домов, пока подбирают жилые помещения, - рассказала и.о. министра социальной защиты населения области Лилия Мезенцева.

Также на заседании КЧС сообщил о запуске межмуниципального автобусного маршрута сообщением Благовещенск – Константиновка. Движение по данному маршруту было приостановлено ввиду повреждения участка дороги в результате ЧС. С завтрашнего дня движение здесь будет восстановлено, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.