В Приамурье более 900 социально значимых объектов получили проводной интернет

В Амурской области более 900 социально-значимых объектов в 300 населенных пунктах получили высокоскоростной проводной интернет. К всемирной сети школы, сельсоветы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и учреждения культуры подключили в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На базе созданной инфраструктуры в ближайшее время 28 малых и отдаленных сёл получат связь 4G.

Для подключения учреждений в труднодоступных северных районах специалисты МТС использовали спутниковый канал связи, в остальных районах области проложили оптоволокно или задействовали радиорелейную линию связи.

- Доступ к цифровым сервисам получили госучреждения даже в самых отдаленных населенных пунктах. Линии строились с учетом сложного, иногда горного рельефа, глухой тайги и болот. Теперь надежный проводной интернет имеет самый северный населенный пункт, расположенный на границе с Якутией - село Олёкма, где проживает около 450 человек. От Благовещенска он находится на расстоянии более 1 200 километров, - рассказала и. о. директора Амурского филиала МТС Олеся Двинина.

Современные линии связи были проложены также к таким труднодоступным и отдаленным населенным пунктам, как: Чильчи, Хорогочи, Усть-Нюкжа, Ларба Тындинского района, Ивановский Мазановского района, Горный и Бомнак Зейского района, Златоустовск и Ивановское Селемджинского района.

- Созданная в рамках трехлетней программы нацпроекта «Цифровая экономика» телекоммуникационная инфраструктура обеспечила органы власти, жителей и бизнес качественными цифровыми сервисами, что повысило показатель цифровизации региона. Это очень важно в период пандемии, когда ограничивается личный прием граждан в госучреждениях, есть удаленная работа и обучение, когда общение и рабочее взаимодействие может чаще всего выстраиваться только с помощью качественной связи и мобильного интернета, - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.