Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 ноября 2021: в Благовещенске открылся седьмой мобильный пункт вакцинации

Для желающих привиться организован отдельный вход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной столице начал работу седьмой мобильный пункт вакцинации. Привиться от коронавируса теперь можно и в ТЦ «Перекресток».

Выездная бригада работает в торговом центре 3 ноября с 16 до 19 часов.

Для желающих привиться в торговом центре открыли дополнительный вход (первый от Новотроицкого шоссе). В наличии вакцины ГамКовидВак и ЭпиВакКорона.

График работы мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Перекресток» на выходных пока не утвержден. Он будет опубликован позже.

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

Медики напоминают, что привиться от COVID-19 и гриппа можно в любом из семи мобильных пунктов и в поликлиниках. Причем обе прививки можно поставить одновременно, в разные части тела.