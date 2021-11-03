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Здоровье3 ноября 2021 3:39

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 ноября 2021: в Благовещенске открылся седьмой мобильный пункт вакцинации

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 3 ноября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Для желающих привиться организован отдельный вход

Для желающих привиться организован отдельный вход

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной столице начал работу седьмой мобильный пункт вакцинации. Привиться от коронавируса теперь можно и в ТЦ «Перекресток».

Выездная бригада работает в торговом центре 3 ноября с 16 до 19 часов.

Для желающих привиться в торговом центре открыли дополнительный вход (первый от Новотроицкого шоссе). В наличии вакцины ГамКовидВак и ЭпиВакКорона.

График работы мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Перекресток» на выходных пока не утвержден. Он будет опубликован позже.

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

Медики напоминают, что привиться от COVID-19 и гриппа можно в любом из семи мобильных пунктов и в поликлиниках. Причем обе прививки можно поставить одновременно, в разные части тела.

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