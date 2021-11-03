Пьяный амурчанин обещал взорвать дом своих родственников, заложив там взрывчатку

Взрывчатку мужчина изготовил в прошлом году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Амурской области осужден 53-летний житель города Зея. По информации регионального УМВД он изготовил взрывчатку и грозился взорвать дом родственников.

Против мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел – ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка взрывного устройства» и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывного устройства».

По данным полиции, в августе текущего года пьяный амурчанин, угрожал взорвать дом родственников в городе Зея. Об этом в местное отделение полиции сообщила местная жительница сообщила. На место происшествия выехал наряд.

В ходе осмотра домовладения стражи порядка обнаружили предмет, возможно представляющий опасность, и эвакуировали оттуда 9 человек, в том числе 6 детей, и до приезда специалистов – взрывотехников Росгвардии – обеспечивали безопасность на месте происшествия.

Предмет изъяли и направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области. Экспертиза показала, что изъятое является пригодным для взрыва самодельным взрывным устройством.

Правонарушителя задержали. В ходе расследования также установлено, что в марте 2020 года он изготовил взрывчатку по месту жительства в Серышево, а потом привез с собой в Зею.

Зейским районным судом амурчанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев c отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.