Долгие выходные… в театре!

Взрослые могут сходить на злободневную комедию «Тартюф», дети – на сказку «Бамбуковый остров» Фото: amurteatr.ru

Долгие выходные обещают быть сравнительно тихими, однако без развлечений амурчане не останутся. Отдохнуть помогут амурские театры, которые предлагают детям и взрослым огромный выбор: от короткой кукольной сказки «Воробьишко» (0+) до злободневной инсценировки «Преступления и наказания» (12+).

Праздник со смехом

Даже 4 ноября Амурский областной театр драмы продолжает работать. В 18.00 здесь покажут комедийное представление в двух действиях «Тартюф, или Обманщик» (16+). Постановка основана на известном произведении Жана-Батиста Мольера, известного своим остроумием.

Действие пьесы разворачивается в Париже, в доме господина Оргона. В доверие к нему втирается главный герой спектакля - молодой человек Тартюф. Он кажется хозяину дома ученым, скромным, благородным, набожным, бескорыстным, однако все это неправда. Все очарование Тартюфа кроется в его талантливом обмане, но Оргон отказывается в это верить и даже поручает Тартюфу на хранение кассу мятежников.

Для взрослых и детей

В пятницу нам предлагают на выбор две постановки. В областном драмтеатре показывают премьеру сезона, мест на которую осталось всего ничего, - спектакль «Преступление и наказание» (12+).

Интересна инсценировка знаменитого романа с необычным подходом: свято следуя букве оригинала, режиссер при этом позволил себе отказаться от соответствующих эпохе костюмов. А что еще необычного есть в этом спектакле, узнаете сами, если купите билеты на 5 ноября, 18.30.

Другая постановка дня предназначена детям и их родителям. В Амурском областном театре кукол покажут «Воробьишко» (0+) - поучительную историю, созданную Максимом Горьким.

Веселые приключения Воробьишки напомнят маленьким зрителям, как нужно себя вести и почему обязательно надо слушаться родителей и научат воплощать все свои мечты в реальность. Все вышесказанное - отличная причина сходить на этот спектакль 5 ноября в 18.30.

И ирония, и классика

Больше всего постановок запланировано на субботу, 6 ноября. Первая из них стартует в 11.00 - в это время театр кукол покажет лирический спектакль «Аистенок и пугало» (6+).

По сюжету забытое в поле Пугало спасает от смерти раненого Аистенка, который не может улететь в теплые края вместе со своей стаей. Вместе им предстоят еще многие невзгоды и опасности, но дружба и забота друг о друге помогут преодолеть их все.

Вечером, в 17.00, в том же театре предлагают посетить постановку «Мцыри» (12+). Упускать такой шанс не стоит: петербургский режиссер Чакчи Фросноккерс сумел создать удивительный, ни на что не похожий спектакль.

Современный подход здесь чувствуется во всем - от костюмов до работы со светом. Тема же остается той же, что и в оригинальном произведении М. Ю. Лермонтова: эта история - о мужестве принять свой путь и о дороге к свободе.

А в 18.00 того же дня в Амурском областном театре драмы состоится спектакль «Восемь любящих женщин» (16+). И снова премьера - впервые амурские зрители увидели эту историю совсем недавно, 1 октября. Но многих она уже успела покорить своим ироничным, запоминающимся сюжетом.

Итак, представьте загородную виллу, канун Рождества. Восемь женщин готовятся отмечать праздник, но он внезапно омрачен убийством хозяина дома: его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине. Под подозрением оказывается каждая из присутствующих, и у каждой находится мотив.

Сказочное воскресенье

Последний день долгих выходных театры предлагают нам провести вместе с детьми, сводив их на одну из добрых сказочных постановок.

Так, 7 ноября в 11.00 областной театр кукол приглашает нас посмотреть на «Любознательного слоненка» (0+). Малыш живет в Африке и очень любит задавать вопросы всем, с кем встречается.

В какой-то момент жираф, бегемотиха, страусиха и павиан так устают от расспросов, что отправляют слоненка к крокодилу на далекую реку Лимпопо. И бесстрашный слоненок отправляется в путь. Куда он заведет главного героя, узнают лишь зрители спектакля.

Не менее интересная история ждет зрителей Амурского областного театра драмы в тот же день, но уже в 12.00. Здесь ставят «Бамбуковый остров» (0+) - сказку по мотивам китайского фольклора, в которой общечеловеческая мудрость сочетается с тонким восточным колоритом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рукоделию все возрасты покорны

В Благовещенске проходит выставка мастеров и их учеников

До 20 ноября в Доме ремесел работает выставка «Мастер и мастерята» (0+). На ней можно посмотреть на работы в различных направлениях декоративно-прикладного искусства.

- Гости Дома ремесел смогут оценить мастерство наставников и уровень творчества их воспитанников, увидеть, в каких направлениях и как профессионально работают студии города по обучению декоративно-прикладному и художественному искусству, - рассказали организаторы выставки.

В частности, амурчане смогут полюбоваться вышивками и макраме, изделиями из природных материалов и текстиля и многими другими, созданными в самых разнообразных техниках. Заинтересовавшихся ждут в Доме ремесел на улице Красноармейской, 159-3. Цена билета: 50 рублей. Задать вопросы можно по телефону 44-00-03.

КСТАТИ

«Ночь искусств» в онлайн-пространстве

Из-за новых ограничительных мер, нерабочих дней и банальных соображений эпидемиологической безопасности многие амурчане не смогут посетить культурные мероприятия лично. Однако в эпоху интернета это не проблема: благодаря ему можно присоединиться к акциям по всей стране.

Например, амурчане могут поучаствовать в акции «Ночь искусств» в Ростовском кремле (6+). В рамках нее можно посмотреть виртуальную выставку «Хвост кометы» - она знакомит с уникальным собранием авангардной живописи, которое поступило в музей в начале 1920-х годов.

Одному из направлений русского авангарда также посвящен обзор «Путешествие в конструктивизм» искусствоведа Ирины Реховских. Посмотреть обзор, а также документальный фильм «Музейное действо» об архитектурном ансамбле, где сейчас находится музей-заповедник «Ростовский кремль», можно на сайте rostmuseum.ru.