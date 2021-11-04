Когда будут открыты поликлиники?

Выходные у организаций все же будут Фото: минздрав Амурской области

Впереди длинные выходные, но внештатные ситуации никто не отменял. Здоровье требует внимания постоянно, поэтому медики выйдут на работу. Публикуем график работы медучреждений областного центра.

Городская поликлиника № 1:

4 и 7 ноября - выходные; 5 ноября - дежурные врачи работают на вызовах, неотложке, принимают пациентов с признаками ОРВИ. 6 ноября - с 08.00 до 14.00 прием ведут терапевты и узкие специалисты.

Прививочный кабинет работает 5-6 ноября с 08.00 до 13.00.

Городская поликлиника № 2:

4 и 7 ноября - выходные; 5 и 6 ноября - рабочие дни с 08.00 до 14.00.

Прививочный кабинет работает 5-6 ноября с 08.00 до 13.00.

Городская поликлиника № 3:

4 ноября - ведется прием пациентов с признаками ОРВИ с 09.00 до 14.00; 5 ноября - с 08.00 до 14.00 принимает дежурный терапевт; 6 ноября - с 08.00 до 14.00 принимает дежурный терапевт, до 13.00 работают узкие специалисты; 7 ноября - выходной.

Прививочный кабинет работает 4-6 ноября с 08.00 до 13.00.

Городская поликлиника № 4:

4 и 7 ноября - выходные; 5 и 6 ноября - с 08.00 до 14.00 идет прием терапевтов и узких специалистов.

Прививочный кабинет работает 5-6 ноября с 08.00 до 13.00.

Детские поликлиники:

4 и 7 ноября - выходные (неотложная помощь оказывается на базе детской поликлиники № 4); 5 и 6 ноября - в каждой поликлинике работает дежурная бригада педиатров для обслуживания экстренных вызовов и приема пациентов.