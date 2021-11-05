Аэропорт перешёл на зимнее расписание

В него вошли 17 направлений, полеты выполняют семь авиакомпаний Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска

С 31 октября рейсы из благовещенского аэропорта выполняются по новому, зимнему расписанию. В него вошли 17 направлений, полеты выполняют семь авиакомпаний.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в новом расписании выполняет два рейса в день в Москву и четыре рейса в неделю в Екатеринбург. Самолеты компании S7 по традиции ежедневно летают в Москву и Новосибирск.

Столицы Амурской области и Хабаровского края связали почти ежедневные рейсы. Полеты выполняют две авиакомпании: «ИрАэро» и «Аврора». «ИрАэро» также планирует продолжить полеты в Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Южно-Сахалинск. «Аврора» сохраняет рейсы в Тынду, Зею и Комсомольск-на-Амуре.

«Аэрофлот» зимой продолжает выполнять ежедневные рейсы в Красноярск. Маршрут пользуется спросом, так как позволяет путешествовать, минуя московский авиаузел. В свою очередь, рейсы в Якутск по четвергам планирует выполнять авиакомпания «Якутия».

Авиакомпания «СиЛА» продолжит выполнять регулярные полеты по внутренним региональным направлениям: в Тынду, Зею, Февральск.

Подробнее ознакомиться с расписанием полетов в период зимней навигации можно на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».