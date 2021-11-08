Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 ноября 2021: регион ждут новые ограничения

До 15 декабря должна быть на 100% обеспечена вакцинация государственных и муниципальных служащих

В минувшую пятницу, 5 ноября, на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса принято решение не продлевать в Амурской области «ковидные» выходные. Однако губернатор Василий Орлов отметил, что ограничений по QR кодам это не касается: будут вводиться и новые.

Со следующего понедельника, 15 ноября, планируется ввести допуск по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений в семи муниципальных образованиях с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск и Райчихинск.

В Благовещенске с 15 ноября дополнительно по QR-кодам будут организован допуск в заведения сферы услуг, перечень предприятий определит министерство экономического развития. Он будет утвержден на следующем заседании оперштаба. Также с 15 ноября QR-коды потребуются в Благовещенске при посещении банковских структур. С 1 декабря планируется, что аналогичная система будет введена в вузах региона. Невакцинированные студенты или те, у кого нет справки с отрицательным ПЦР тестом, будут переведены на дистанционное обучение.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача по Амурской области, до 15 декабря должна быть на 100% обеспечена вакцинация государственных и муниципальных служащих. Решение штаба – не привитые без уважительных причин, без метотвода сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска.