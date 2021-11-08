Школа родоведов, или Как амурчан учат своих предков искать

Поговорить со старшими родственниками и изучить фотографии – один из способов узнать больше о предках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Благовещенске стартовали занятия «Школы родоведов». Всех желающих здесь учат искать свои корни, ведь на самом деле это не так просто. Очень важно уметь отправлять запросы и правильно задавать вопросы родным, знать свои права и многое другое. Все эти нюансы расскажут желающим члены сообщества «Амургенеалогия» - Елена Слободчикова, Мария Чикунова и Наталья Олейникова.

От группы - к лекциям

Сообщество было основано примерно год назад. Именно тогда амурчанки решили создать группу в мессенджере, куда потихоньку добавляли тех, кто искал родственников на территории Приамурья. Сейчас группа насчитывает порядка 150 единомышленников из разных уголков страны и мира. У всех похожая цель - поиск родных на территории региона.

- У каждого индивидуальная история, свой путь поиска. Свой опыт мы передаем, помогаем людям тратить меньше времени и денег на запросы. На первых этапах работы можно и разочароваться, а мы поддерживаем и вдохновляем, - говорит Мария Чикунова.

При этом не обязательно быть профессиональным историком и разбираться в теме. Самое главное - желание возродить собственное древо, найти своих родных и оставить о них память потомкам.

Начинаем поиски

Теперь узнать секреты сообщества можно в «Школе родоведов». Первая лекция состоялась в «Центральной» библиотеке Благовещенска 23 октября. На ней присутствовали порядка 20 человек. Спикеры рассказали, как правильно начать генеалогическое исследование.

- Цели сбора родословной у каждого разные, - начала Елена Слободчикова. - Один хочет передать информацию потомкам, другой - найти место рождения прародителей. Бывает такое, что в суде необходимо доказать родство. А кто-то просто хочет подарить родовое древо близким.

Главный принцип поиска - начать с себя, ведь это самая известная информация. Ее тоже нужно сохранить - в будущем она может пригодиться потомкам. Далее стоит включать другие данные: о родителях, бабушках, братьях и сестрах. Второй принцип - не «прыгать» через поколение. Так можно уйти, как говорится, не в ту степь (с чего стоит начать поиски, см. в «Вырежи и сохрани»)

Идем в соцсети и …на кладбище!

Искать можно и нужно везде. В этом и состоит суть поиска. Так, члены сообщества советуют не бояться и сходить на кладбище. Там важно сфотографировать таблички надгробий почивших родственников, чтобы информация не потерялась.

Социальные сети сегодня тоже играют значительную роль. Например, в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» можно найти группы определенного населенного пункта и оставить запрос там. А можно попробовать поискать человека по фамилии, месту жительства и дате рождения.

В «Инстаграме» искать сложнее, но тут на помощь приходит хештег #географияпоисков. Его можно оставить под публикацией, и там же написать, кого и где ищете. Например: «Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка; Сковородинский район, п. Ерофей Павлович. Логиновы, Шиловы».

Разговариваем с близкими

Немаловажным будет общение с родными и близкими - ведь именно они застали тех, кого уже нет рядом. Елена Слободчикова отмечает: важно не откладывать разговор и начинать с тех, кто старше по возрасту.

Вести беседу тоже нужно правильно. Важно не только учитывать отношения респондента с людьми, но и быть немного психологом: «ловить» хорошее настроение, не задавать слишком резких вопросов.

Во время разговора стоить быть тактичным и внимательным к своему собеседнику - не каждому пожилому человеку захочется вспоминать трудное детство. Стоит обратить внимание и на самочувствие человека.

Помочь может совместный просмотр семейного архива - фотографий, документов. Так собеседник погрузится в воспоминания.

Разговор важно записать, спросив на это разрешение у собеседника и отметив дату беседы и имя того, с кем общаетесь.

Работаем с архивом

Домашний архив - это документы: свидетельства, справки, аттестаты, военные билеты, трудовые книжки, вырезки из газет и многое другое. Их можно найти у всевозможных родственников - даже не самых близких.

Все документы важно просмотреть и сделать их копии. Важно обращать внимание на любые мелочи - даже на вывески магазинов на заднем плане фото.

- Домашний архив можно и нужно просматривать. Те факты, которые вы пропустили или не смогли применить, через полгода могут дать большую зацепку, - советует Мария Чикунова.

Храним информацию

Всю найденную информацию нужно сохранить. Для этого специалисты советуют вести дневник поиска и дублировать его в электронном формате. Можно записывать все, что так или иначе может помочь: помечать, что нужно сделать, куда отправить запрос, когда и какой получен ответ.

В архиве не должно быть бардака. Мария Чикунова советует вести его так, чтобы разобраться и понять, что к чему, мог даже посторонний человек. Например, можно создать папку «Родословная» и разделить ее на подпапки: фотографии, литература, запросы/ответы, обучение, видео, описи и т. д.

Спикеры советуют завести отдельную папку с фамилиями. Здесь будет храниться информация о тех, кого удалось разыскать: документы, биография, фотографии и прочее.

- Например, две папки - мамина и папина ветки - внутри будут делиться на папки бабушки и дедушки и т. д. Здесь нет конкретных правил - вы можете собирать архив так, как удобно вам. Но не забывайте о том, что его структура должна быть понятна и другим родственникам или специалистам, - подчеркивает Мария Чикунова.

Важно отметить, что электронный вариант нужно хранить в нескольких местах: если с компьютером что-то случится, то флеш-карта или жесткий диск помогут вам восстановить информацию.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

С чего начать искать свои корни?

Советует сооснователь сообщества «Амургенеалогия» Мария Чикунова:

- Не нужно сразу бежать в архив. Для начала нужно обязательно опросить своих родных и близких, собрать воспоминания, ведь все начинается именно с них. Начинать общение нужно с самого старшего родственника, чтобы потом его не упустить.

- Сделайте инвентаризацию архива и систематизируйте его. Пересмотрите фотографии, письма, сделайте копии. Документы могут находиться не только у близких, но и у дальних родственников.

- Только после этого начинайте писать в различные инстанции - военкоматы, архивы МВД, ФСБ, ЗАГСа, дореволюционные архивы.

- Составьте от руки свое древо - укажите в нем все, что помните. Оно покажет все имеющиеся пробелы - кого вы знаете хорошо, кого не очень, а о ком еще предстоит узнать.