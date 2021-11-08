В Благовещенске состоится выставка рисунков 17-летней художницы, умершей от рака

За 4,5 года борьбы девушка перенесла 18 блоков химиотерапии, три сложнейших операции, три рецидива Фото: Амурский областной краеведческий музей

В амурской столице откроется выставка рисунков «Детство против рака» (6+) Виолетты Правдиной. Девушка боролась со смертельной болезнью и умерла от нее в 17 лет.

Выставка открывает свои двери с 11 ноября. Об этом рассказали в Амурской областной краеведческой библиотеке. Зрителям покажут поздние работы девушки, которые она написала при жизни, когда еще боролась с раком.

Виолетта Правдина родилась в Благовещенске в 2004 году. Она рано начала увлекаться искусством, и в 2011 году, будучи первоклассницей, начала посещать кружок «Весёлые картинки». Там она рисовала, лепила из глины и даже попала на выставку объединения в 2012-м. Спустя год юная благовещенка заняла призовое место в конкурсе «Город будущего».

Страшная болезнь была диагностирована Виолетте летом 2017 года. Врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль на 1/3 центрального отдела левой большой берцовой кости. За 4,5 года борьбы девушка перенесла 18 блоков химиотерапии, три сложнейших операции, три рецидива. В прошлом году ей ампутировали часть левой ноги.

Но девушка находила время для творчества несмотря на трудности. Она интересовалась музыкой, рисовала и лепила. За это время Виолетта пробовала писать в разных техниках. Она работала с маслом и акварелью, использовала пастель и маркеры.

В этих техниках выполнены такие работы, как «Маяк» и «Церковь», «Ромашки в поле», «Мамусик», «Автопортрет», «Мать природа», «Земля» и «Инопланетный гость». Представленные на выставке картины Виолетта написала в этом году. Их она создавала в последние месяцы жизни, когда боролась с болезнью и постоянными болями.

Девушки не стало в конце октября. Утром 21 числа Виолетта поступила в реанимацию АОДКБ. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце месяца молодая художница умерла. Ей было всего 17 лет.