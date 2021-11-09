Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 ноября 2021: в регионе продолжают нарушать правила действия QR-кодов

В целом установленные ограничения исполняются Фото: администрация Благовещенска

В Амурской области продолжают проводиться проверки соблюдения требований применения QR-кодов. Всего с начала действия нововведений проверено больше 260 объектов, выявлено 25 правонарушений.

С 18 октября за нарушения применения QR кодов к административной ответственности привлечено 14 физических лиц, три должностных лица и три индивидуальных предпринимателя. В отношении юридического, должностного лица и индивидуального предпринимателя решения о привлечении к ответственности будут приняты по завершению административных расследований.

Проверки применения QR-кодов проводятся ежедневно как на территории Благовещенска, так и Благовещенского района, городах Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск, где с 1 ноября также введена система QR-кодов.

За прошедшую неделю проверено 162 объекта, выявлено 15 правонарушений, из которых – 14 на территории Благовещенска, и один в Свободном.

В целом установленные ограничения исполняются.

Напомним, за неисполнение ограничений установлена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. При себе посетителям торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений необходимо иметь QR-код, бумажный сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. В Благовещенском районе, городах Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск – те же требования при посещении заведений общепита.

По данной статье предусмотрены штрафные санкции: для граждан до 30 тыс. рублей, для юридических лиц до 300 тыс. рублей. За повторное правонарушение предусмотрен штраф на граждан до 50 тыс. рублей и для юридических лиц до 1 млн. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Предусмотрена ответственность и за подделку QR-кодов как для лиц, которые их подделывают, так и тех, кто их использует, вплоть до уголовной. По статье 327 Уголовного кодекса РФ за такое правонарушение предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет. Подобных случаев в Приамурье не зарегистрировано.