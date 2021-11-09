Бывшая сотрудница амурской полиции обвиняется в утере наркотиков

Уголовное дело направлено в городскую прокуратуру Фото: Татьяна РЯБОВА

Бывшая сотрудница органов внутренних дел в Амурской области обвиняется в нарушении правил хранения наркотиков и халатности.

По данным регионального следственного комитета, в 2019 году женщина расследовала уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Из камеры хранения вещественных доказательств ей выдали для экспертизы изъятые 1,5 грамма запрещенного вещества.

В пресс-службе ведомства сообщают, что три месяца она не назначила ни одной экспертизы, не передала вещество в лабораторию и не вернула его в камеру хранения вещдоков. За это время она потеряла запрещенное вещество, то есть, по версии следствия, «нарушила охраняемые законом интересы общества и государства, создав препятствия для предварительного расследования и рассмотрения судом уголовного дела о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконной деятельностью в сфере оборота наркотических средств».

В настоящее время следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в прокуратуру Благовещенска для утверждения обвинительного заключения.