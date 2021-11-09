Амурчане не могут дождаться писем: на почте некому работать

Проблемы компании аукаются и её клиентам: им остаётся только гадать, когда дойдёт очередное письмо Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Все больше и больше читателей обращаются в редакцию «Комсомолки» с жалобами. На это раз виноваты не автобусы и поликлиники, а «Почта России». Амурчане, подписавшиеся на газету, не получают ее вовремя. Номер, вышедший в среду, доходит до них в лучшем случае к концу недели. Про то, как люди пытаются попасть в отделения, мы и вовсе молчим, - некоторые из них оказались закрыты, другие сократили время работы. И на все вопросы поступает один ответ: «Нет персонала».

Газет не было месяц

О том, что отделения закрываются, сообщают люди из разных уголков области:

- В Новобурейском раньше работали несколько почтовых отделений, но за последний год их число сократилось до одного, - рассказал житель поселка Евгений Звеньев. - Я считаю, это произошло из-за плохих условий труда для сотрудников. Многие из них вовремя не получали зарплату и, как следствие, решили покинуть компанию.

Что там говорить - и нам несколько раз в месяц поступают звонки с похожими рассказами. Когда читатели начинают копать глубже, оказывается, что на почте попросту некому работать, ведь платят там немного: в одной из вакансий в Свободном указана зарплата от 22 тысяч рублей на руки.

- Последний раз вот звонила женщина из Астрахановки, она подписалась на второе полугодие, но летом попала в больницу, почти месяц лежала, вернулась домой - газеты вообще не носили. Стали разбираться - сказали, что в ее почтовом отделении было что-то вроде забастовки почтальонов из-за невыплаты зарплаты. В итоге отделение закрылось, а по слухам, газеты туда просто привозили, и они там копились горами - а подписчик сидит, ждет да деньги только платит. И даже готов платить за подписку больше, чтобы часть на зарплату почтальонам шла, - рассказал сотрудник «Комсомолки», ответивший на звонок.

В итоге теперь женщине газеты приходят раз в месяц, вместе с пенсией. По словам руководителя направления по внешним коммуникациям макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Ольги Колдышевой, это явное нарушение. О таком можно и нужно сообщать в единую службу поддержки (см. «Вырежи и сохрани»).

Временные изменения

Мы решили углубиться в проблему и направили в «Почту России» запрос. В ответе на него Ольга Колдышева отметила, что отделения закрываются временно, и таких по области всего 3%. Их работа обязательно будет возобновлена.

Какие-то офисы перешли на дистанционный режим в связи с отпуском или болезнью сотрудников. Как правило, такое решение принимается в небольших селах, где обычно работает лишь один специалист. В этом случае в населенные пункты выезжают мобильные бригады - они доставляют пенсии, корреспонденцию и посылки на дом. Порядок предоставления услуг определяется совместно с главами муниципалитетов и с учетом территориальной доступности.

В Благовещенске и его пригородах - Моховой Пади и Астрахановке - отделения продолжают работу. Где-то режим немного скорректирован.

Почтовое отделение в Моховой Пади работает как всегда, со вторника по пятницу - с 09:00 до 15:00, в субботу - с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Жителей Астрахановки обслуживает почтовое отделение на ул. Дальневосточной, 10. По причине открытых вакансий оператора, заместителя начальника и двух почтальонов оно работает по временному графику: со вторника по субботу с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Открыты вакансии

Те отделения, которые были вынуждены временно закрыться, открываются, как только набирают персонал. Для адаптации новых сотрудников «Почта России» не только сотрудничает с учебными заведениями, но и создает собственный корпоративный университет.

Чтобы люди быстро осваивали профессию, в компании создана единая автоматизированная система адаптации и наставничества. Все работники, независимо от места нахождения, могут учиться в одной общей системе, где за новичками присматривают опытные наставники. Это позволяет подготовить новых сотрудников к работе и подобрать им вакантное место в соответствии с уровнем подготовки и местом проживания.

В Приамурье также можно получить профильное образование в сфере почтовой связи. Обучают этому в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства.

- Наша компания с начала года трудоустроила в почтовые отделения Амурской области 125 операторов, 260 почтальонов, 55 начальников почтовых отделений и трех заместителей начальников почтовых отделений, - рассказала Ольга Колдышева.

А к почтальонам и требования совсем несложные. Главное - уметь общаться с людьми.

- Это работа для тех, кто хочет помогать людям, быть частью надежной компании и иметь возможности для профессионального развития. Мы принимаем на работу людей с полным средним образованием. «Почта России» гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе, - добавили в «Почте России».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Откажемся от почты?

Мало кто знает, но региональные власти от «Почты России» хотели отказаться. Это предложила в феврале прошлого года депутат Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская. Она призывала рассмотреть альтернативу организации. Киевская отмечала, что такие меры необходимы из-за увеличения количества жалоб, поступающих, в основном, от сельских жителей. Речь шла о задержках корреспонденции и выплат:

- Поступали жалобы - это мягко сказано. Мы запросили информацию у районов, ни один не сказал, что проблем нет, - говорили в 2020 году.

Однако сейчас у Заксобрания мнение поменялось. Депутаты хотят максимально сохранить количество отделений. В конце августа состоялось заключительное заседание. Одной из важнейших инициатив, рассмотренных сразу в двух чтениях, стал вопрос о поддержке отделений почты. Сразу два законопроекта о предоставлении подразделениям управления Федеральной почтовой связи льгот по уплате налогов разработала и внесла на обсуждение парламента фракция, представленная большинством.

- За последние несколько лет ситуация с почтовыми отделениями в Приамурье крайне обострилась. В одних населенных пунктах они закрываются из-за нерентабельности, в других - из-за отсутствия работников. Очередной каплей стал паводок: от воды пострадал ряд помещений. Мы понимаем, насколько необходимо сохранить сеть почтовых отделений, особенно в сельских территориях, где почта несет дополнительную социальную нагрузку, - высказалась все та же Ирина Киевская.

По мнению Вячеслава Логинова, бывшего на тот момент председателем Законодательного собрания Амурской области, у почты две беды: неважные условия труда и низкие зарплаты. Первую проблему надеются решить благодаря принятым поправкам. По подсчетам, организация за 3 года сэкономит на уплате налогов свыше 5 миллионов рублей. Разумеется, депутаты Заксобрания будут контролировать, чтобы средства пошли именно на ремонты.

- При этом мы рассчитываем, что раз у предприятия появятся свободные средства на развитие, часть собственно заработанных денег оно сможет направить на увеличение зарплат специалистов, что позволит закрыть вакантные места, - отмечал Логинов.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Полезна ли почта?

По любым вопросам к «Почте России» можно звонить на круглосуточный многоканальный телефон 8-800-100-00-00. Все поступившие на него обращения рассматриваются в кратчайшие сроки.

Кроме того, большую часть услуг можно получить дистанционно:

1. Пенсионеры, выбравшие получение пенсий с доставкой на дом, обслуживаются почтальоном по графику доставки пенсий. Во время визита почтальоны могут принять коммунальные платежи, доставить на дом товары из почтовой розницы и оформить подписку на периодические издания. Клиенту сразу выдается чек мобильного почтово-кассового терминала.

2. С помощью мобильного приложения и на сайте «Почты России» можно оформить подписку на газеты и журналы. Там же имеется возможность оформить и оплатить посылки онлайн, заказать доставку почтальоном или курьером домой и многое другое.

3. Также в приложении можно быстро найти ближайшее отделение, узнать его актуальный график работы и часы особой загруженности, чтобы правильно спланировать свой визит или записаться на удобное время.