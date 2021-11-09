Риелтор из Благовещенска станет невестой в программе «Давай поженимся!»

Девушка поблагодарила всех за поддержку Фото: @iuliia.sashnikova

Благовещенский риелтор Юлия Сашникова станет новой невестой в известной телепередаче «Давай поженимся!». Об этом девушка сообщила в своем инстаграм-аккаунте. По ее словам, принять участие в съемках предложил ей редактор программы.

- Для меня приглашение стало настоящей неожиданностью, мне 3 ноября написал редактор и четко озвучил, что я полностью подхожу для роли завидной невесты. Я подумала и решила попробовать. Всё-таки на шоу приглашают не каждый день, почему бы не попытать удачу? Как будут развиваться события дальше, я не знаю, но хочу выразить благодарность всем, кто меня поддерживает. Спасибо, - написала Юлия.

Также она рассказала, что после того, как о ее участии в шоу узнали в городе, ее телефон разорвался от звонков. Поэтому женщина решила написать пост и ответить сразу на все вопросы.

Подписчики Юлии в комментариях порадовались за нее и пожелали ей удачи.