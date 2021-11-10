Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 ноября 2021: амурчанам могут дать выходные за вакцинацию

Пожилых сотрудников отправят на дистанционку Фото: минздрав Амурской области

Накануне Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений были подписаны рекомендации по предоставлению работникам, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней. Предложение также было рассмотрено на заседании оперативного штаба Амурской области по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- Правительством уже направлены рекомендательные письма работодателям, которые могут внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка для предоставления дополнительных дней отдыха работникам. Ряд организаций уже предоставляют оплачиваемые выходные после вакцинации от коронавируса, - рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

Инициатива поддержана также Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области» и Региональным отделением работодателей «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области».

- Предоставление двух дней для работников после прохождения вакцинации – необходимая мера. Не все с легкостью переносят прививки и, конечно же, нужно время, чтобы самочувствие улучшилось. Помимо этого, эта мера стимулирует граждан к прохождению вакцинации, - рассказал председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов.

Ряд встреч с работодателями о необходимости предоставления выходных уже провело Региональное отделение работодателей «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области».

- Руководители компаний с пониманием относятся к применению новой нормы, еще никто не высказался против. Я сам лично уже прошел вакцинацию и знаю, что после прививки рекомендуется отдых, - рассказал руководитель Регионального отделения работодателей «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области» Валерий Паршинков.

Помимо этого, работодателям рекомендовано на четыре недели перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, для вакцинации и формирования иммунитета.