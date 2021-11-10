Дети стали чаще болеть коронавирусом

Число юных пациентов выросло на 128,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье на прошедшей неделе зарегистрировали скачок заболеваемости среди несовершеннолетних - число юных пациентов выросло на 128,3% по сравнению с предыдущим периодом. При этом рост заболеваемости среди взрослых составил 55%.

В целом с 1 по 7 ноября в области подтвердили 1214 фактов заражения COVID-19. При этом 94,9% заболевших не были привиты против этого опасного недуга.

Большинство случаев коронавируса зарегистрировали в Благовещенске - здесь прибавился 351 пациент. В Тамбовском районе за семь дней заразились 90 жителей, в Свободном - 86, в Райчихинске - 82, в Тынде - 77. Всего новые случаи выявили в 27 городах и районах Амурской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 30 октября по 7 ноября в мобильных пунктах Благовещенска вакцинировались более 11 тысяч человек. Ревакцинацию прошли порядка 200 пациентов.

Самый большой поток посетителей принял прививочный пункт в «Островах» - здесь прививки делали около тысячи человек ежедневно. В остальных пунктах медики принимали максимум по 100 посетителей в день.