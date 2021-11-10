Амурчанин избил 1,5-месячного ребенка и уложил его в кровать

Долгий срок проведет молодой мужчина в колонии строго режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области признан виновным 22-летний житель поселка Магдагачи в убийстве полуторамесячного мальчика. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Как установлено следствием и судом, 6 марта текущего года осужденный избил малыша и отнес его в кровать. На следующее утро оказалось, что мальчик мертв. Мать погибшего в это время со старшим ребенком была в гостях у своей матери.

Следователь направил информацию о произошедшем в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, чтобы проверить условия проживания погибшего ребенка. В результате, его мать признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

На основании обвинительного вердикта суда присяжных сегодня, 10 ноября, приговором Амурского областного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы после отбытия основного наказания сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.