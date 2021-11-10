Волонтеры из Благовещенска спасли хабаровчанина, ставшего заложником в реабилитационном центре

Родственники уже объявили мужчину в розыск Фото: @psoamur

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Амур» спасли жителя Хабаровска из рук мошенников. Счастливую историю они рассказали у себя в аккаунте.

По информации поисковиков, пострадавший сам вышел на волонтеров с просьбой на помощи. Он оказался в сложной жизненной ситуации. Выяснилось, что мужчина приехал в областную столицу на заработки.

- Евгений, сам из города Хабаровска, приехал к нам в город и по стечению обстоятельств попал в один из реабилитационных центров нашего города, став в прямом смысле слова их заложником: у него отобрали все документы, деньги и телефон. К огромному счастью молодой человек смог выйти на связь с нашим отрядом и описать всю картину, – написали волонтеры.

Амурчанам удалось вызволить Евгения. При этом в Хабаровске его уже объявили в розыск – как без вести пропавшего. Но благодаря нашим поисковикам он смог связаться с родными и рассказать, что произошло. ему сразу отправили деньги на билеты домой. На всякий случай волонтеры проводили Евгения до автобуса.

- Мы безумно рады, что смогли помочь человеку, нас переполняют эмоции от тёплых слов благодарности родных и близких Евгения. У этой истории счастливый конец, но, к огромному сожалению, не всегда он бывает такой. ПСО «Амур» призывает всех вас быть крайне осторожными и внимательными! Казалось бы, XXI век на дворе, но и в наше время случаются истории, от которых кровь стынет в жилах. Берегите себя, - заключили спасители.