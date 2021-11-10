В Благовещенске после жестокого избиения умер потомок графа Игнатьева

В больницу Сергей Игнатьев попал еще в октябре Фото: @aleksandr_fedorov11

В Благовещенске на 58 году жизни умер Сергей Игнатьев – потомок графа Игнатьева. Об этом сообщили неокраеведы, отметив, что причиной смерти мужчины стало жестокое избиение.

- Сегодня пришла трагическая новость о гибели нашего близкого друга, единомышленника, офицера и неокраеведа - Сергея Николаевича Игнатьева. Сергей Николаевич подполковник в отставке, коренной дальневосточник, прямой потомок по мужской линии графа Игнатьева, чьё имя носят село и аэропорт Благовещенска. Он окончил высшее военное командное училище на Украине и связал свою жизнь со службой в Вооружённых силах СССР и России. От нас ушёл талантливый, честный, благородный и великодушный человек. Настоящий офицер и патриот России. Таким он и останется в нашей памяти и в наших сердцах, - написали в посте неокраеведы.

Друзья вспоминают погибшего как бесстрашного офицера, который участвовал во многих успешных операциях в Чеченской Республике и Северного Кавказа. Сергей Игнатьев был контужен во время участия в вооруженных сражениях. Удостоен боевых наград.

После службы офицер работал в военкомате областной столицы. Особая его заслуга состоит в том, что он смог перенести с бумаги в электронный формат имена всех амурчан, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Также Сергей Николаевич занимался общественной жизнью города и помогал восстанавливать Вознесенское кладбище.

Скончался Игнатьев в больнице, куда его еще в октябре направили после жестокого избиения. Неокраеведы надеются, что преступника поймают, и он получит заслуженное наказание.

Тем временем, друзья Сергея Николаевича отмечают, что возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ. Следователи ждут результатов вскрытия. Если внутренние органы окажутся повреждены, то его переквалифицируют из 118 на ст. 111 ч. 4. УК РФ.

За комментариями мы обратились в Следственный комитет Амурской области и региональную полицию. Информацию пообещали предоставить позднее.

ОБНОВЛЕНО 10.11.2021 в 17.18

Прокуратура Благовещенска взяла на контроль расследование уголовного дела.