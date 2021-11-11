Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 ноября 2021: в регионе вакцинировано 62,8% совокупного взрослого населения

Недостатка вакцины в области нет Фото: Минздрав Амурской области

Показатель исполнения плана вакцинации в Амурской области соответствует среднероссийскому.

На сегодняшний день в Приамурье первый этап вакцинации от коронавируса прошло 74,59% населения, подлежащего вакцинации (в среднем по РФ – 74,5%), вторую прививку поставило 50 % от плана.

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка вакцины в Приамурье нет. На сегодняшний день в наличии более 89 тысяч доз препаратов. В ближайшее время ожидается поставка еще 900 доз вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V). Всего в регион поступило 428 400 доз вакцины от COVID-19.

На сегодняшний день в Амурской области вакцинация проходит в 37 стационарных прививочных пунктах в медицинских организациях, работает 97 мобильных медицинских бригад.

В лидерах по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции Селемджинский, Шимановский, Белогорский и Благовещенский районы. По вакцинации против гриппа лидируют город Шимановск и Шимановский район. Самые низкие показатели вакцинации против COVID-19 в Зейском и Архаринском районах, против гриппа – в Мазановском районе.

Напомним, поставить прививку против новой коронавирусной инфекции и гриппа можно в любой поликлинике области, также вакцинация проводится в мобильных пунктах. График работы мобильных пунктов вакцинации можно уточнить по телефону «горячей линии» по номеру 122 ежедневно с 8.00 до 20.00.