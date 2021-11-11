Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о работе безответственных подрядчиков

Олег Имамеев также отметил, что с подобными подрядчиками будет вестись максимально жесткая работа Фото: @o.g.imameev

Мэр областной столицы Олег Имамеев рассказал о недобросовестных подрядчиках, которые проводили ремонт теплотрассы на Релочном переулке. Они просрочили сроки сдачи объекта больше, чем на месяц. Согласно паспорту, закончится работы должны были еще 30 сентября.

- В прошлый раз говорил слова благодарности подрядчикам, которые работая в тяжелых условиях, прекрасно осознают огромную ответственность перед городом за качество работы и сроки ее выполнения. Бывают и другие подрядчики. Нерадивые. Их, конечно, меньше, но и они у нас есть. В разных районах города вы можете видеть плоды их деятельности, - отметил Имамеев.

Градоначальник рассказал, что именно на этом участке, руководитель компании, глядя в лицо мэру, «всеми святыми клялся, что закончит работы в срок». В результате работы не завершены, сроки сорваны, зимой участок будет находится в разбитом состоянии.

- Дискомфорт для горожан очевиден. Кстати, этот же подрядчик самостоятельно сдвинул срок работ и по Артиллерийской, - подчеркнул Олег Гатауллович.

Тем временем, мэру продолжают поступать жалобы от жителей и на некоторых других исполнителей. Например, уже несколько обращений касались качества уложенного асфальта на улице Конная.

- В каждом таком случае будем контролировать все действия подрядчиков по устранению недостатков, отрезал мэр. - Такую работу мы уже вели. Многие помнят прошлогоднюю историю с тротуаром по Партизанской. Уже в этом году исполнитель сделал все по уму и за свой счет. Не принимали в прошлом году и улицу Калинина, пока не были устранены недостатки.

Олег Имамеев также отметил, что в рамках законодательства с подобными подрядчиками будет вестись максимально жесткая работа. Их заставят выполнить все обязательства за свой счет, ущерб взыщут до последней копейки.

- Да, 44-й Федеральный закон не всегда позволяет нам по ходу выполнения работ расторгать договоры с нерадивыми исполнителями. Но мы станем добиваться отстранения таких организаций от участия в ремонтной кампании по Благовещенску в будущем. Включим их в список недобросовестных исполнителей. Обращаюсь к тем предпринимателям, которые планируют заходить на работы по ремонту или благоустройству города. Тщательно оценивайте свои возможности в части исполнения контрактных обязательств и по срокам и по качеству. Не надо наступать на чужие грабли, - резюмировал глава амурской столицы.