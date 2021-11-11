В Приамурье расширили область распространения QR-кодов

С 15 ноября ограничения распространятся и на другие муниципалитеты Фото: Правительство Амурской области

В регионе обновили список мест, куда посетителей не пустят без QR-кода о вакцинации. С понедельника, 15 ноября, войти с ним можно в парикмахерские, салоны красоты, на развлекательные и культурные мероприятия.

Это сообщается в новом постановлении губернатора Амурской области Василия Орлова. В документе говорится, что QR-код, ПЦР-тест (сделанный не позднее 72 часов), или справка о перенесенном заболевании потребуются для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. В списке также есть спортивные, выставочные, рекламные события, а также те, которые организуют государственные и муниципальные органы.

Кроме того, документы будут требовать в парикмахерских, салонах красоты, заведениях, оказывающих косметические услуги, массажных салонах и соляриях.

Также с 15 ноября ограничения на посещение музеев, тренажерных залов, клубов, бассейнов, кинотеатров и театров, филармоний, библиотек и торговых центров вводятся и в других городах региона - Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.

С 1 декабря вход с QR-кодом возможен в банки, кредитные и микрофинансовые организации. С этой же даты на «дистанционку» отправляются студенты старше 18 лет, не сделавших прививку от коронавируса.

Кроме того, мы публикуем список ТЦ Амурской области, куда не пустят без QR-кода:

- Белогорск: «Белый хутор» и «Лимон»;

- Зея: «Пирамида», «Эльдорадо»;

- Свободный: «Пассаж», ЦУМ, «Триумф»,

- Тында: «Центральный», «Двенадцать» (по адресу Красная Пресня, 27 и 27а соответственно);

- Шимановск: «Рио», «Шанс».