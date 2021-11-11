«Оркестр, музыку!»: два концерта запланированы в Благовещенске

В грядущие выходные раздолье будет для ценителей музыки Фото - amurteatr.ru

В грядущие выходные раздолье будет для ценителей музыки - в Общественно-культурном центре состоятся сразу три концерта различной направленности.

На сцене - «ДиДюЛя»

На четверг, 11 ноября, запланирован концерт Валерия Дидюли (6+) - композитора и лидера одноименной группы, которая работает в широком стилевом диапазоне. В Благовещенск он привезет новую программу, во время которой исполнит песни в сопровождении камерного оркестра.

При этом Приамурье Дидюля посетит далеко не впервые. Один из его последних концертов на местной сцене состоялся в 2016 году. Тогда группа представила свои лучшие композиции за последние 15 лет. Причем во многих мелодиях чувствовались этнические нотки: то восточные, то славянские, а то и африканские.

Подробности о том, какие именно композиции будут исполнены на этот раз, не разглашаются - так что концерт наверняка принесет слушателям немало сюрпризов. Состоится он, напомним, 11 ноября в 19.00 на сцене ОКЦ. Билеты можно приобрести в кассах или онлайн.

Ноты, знакомые с детства

Дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Манана Гогитидзе, певец и актер Эдуард Хиль-младший и финалист телепроекта «Главная сцена» Анна Малышева едут в Амурскую область. Они примут участие в концерте «Большой вальс Андрея Петрова» (6+).

Концерт пройдет в рамках XI Всероссийского фестиваля Андрея Петрова. Помимо уже упомянутых артистов, на сцене Общественно-культурного центра выступит Русский оркестр Хабаровской филармонии. Вместе они исполнят инструментальные композиции, песни и романсы из кинофильмов «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс» и других.

Услышать музыку любимого композитора амурчане смогут 14 ноября в 18.00.

Перенос выступления

В пятницу, 12 ноября, в Общественно-культурном центре также должен был выступить Артур Руденко с программой «Только хорошее» (6+). Руденко - российский певец родом с Украины, работающий преимущественно в жанре шансона. Наиболее известны его песни «Забыть нельзя, вернуться невозможно» и «Падал белый снег», среди новых композиций - романтическая «Она играет Шопена».

Однако концерт этого артиста решено перенести. По новому расписанию Артур Руденко приедет в Благовещенск 29 марта. Если вы уже купили билеты на ноябрьское выступление, то сдавать их не нужно. Они станут пропуском на мартовский концерт артиста.

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Артисты драмтеатра приготовили премьеру

На этой неделе амурчан ждут два спектакля. Первый - главная постановка прошлого сезона, который снискал восхищение многих зрителей. Второй - новинка уже этого года, благодаря которой взрослые смогут лучше понять своих детей и наоборот.

Речь идет о «Евгении Онегине» (12+), которого можно будет посмотреть 11 ноября в 18.00. Это самый масштабный спектакль Амурского театра драмы, который поражает воображение игрой любимых актеров. В спектакле в главной роли задействованы знакомые многим артисты Никита Жидовленко и Ярослав Шевченко, а роль Татьяны Лариной могут исполнять артистки Александра Аверьянова и Александра Дымшакова.

Кроме того, восхищают проработанные наряды онегинской эпохи: цветастые сарафаны и черно-белые классические костюмы, роскошные вечерние платья дам и элегантные фраки. Очень выразительны и декорации в несколько ярусов: в одной сцене они превращаются в деревенский дом Лариных, в другой - в место дуэли Онегина и Ленского.

Вторая постановка, которой точно стоит уделить внимание в выходные, это «Луноход» (12+). Сюжет стартует в космическом корабле, который следует к темной стороне Луны.

- Так начинается история, полная вопросов, на которые зрителю в ходе спектакля придется ответить самостоятельно. Сон ребенка - это мечты или какая-то другая реальность, просто забытая со временем всеми взрослыми? Можно ли во сне спасти товарища, нарушая всевозможные инструкции? А может быть, все мы, взрослея, упускаем что-то важное в нашей жизни? - описывают авторы постановку.

В результате, обещают они, взрослые зрители смогут увидеть себя в образах фантастических друзей ребенка, главного героя спектакля. А юные театралы, в свою очередь, станут лучше понимать своих родителей, которые когда-то тоже были детьми. Проверить истинность этого заявления можно, побывав в театре. «Луноход» покажут 14 ноября в 18.00.

КСТАТИ

Театр - малышам

Кукольные спектакли на этой неделе предназначены преимущественно для дошколят и младшеклассников. Если ребенок никогда не был в театре, они станут отличным вариантом для первого знакомства - добрые, позитивные, яркие и в меру поучительные.

В частности, 12 ноября в 18.30 можно сходить на «Воробьишко» (0+). Эта поучительная история основана на произведении Максима Горького о маленьком непослушном воробье Пудике и его родителях. Она рассказывает об опасностях, с которыми можно столкнуться, начав изучать окружающий мир, а также о том, почему малышам так важно слушаться родителей.

В субботу в 11.00 на сцене Амурского областного театра кукол покажут постановку «Ку-ка-ре-ку» (0+). Вместе с героями маленькие зрители помогут вернуть Петушке его дар писать стихи, а также его главное слово «ку-ка-ре-ку».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Окунуться в искусство и в прошлое

Музеи Благовещенска приглашают на выставки и мастер-классы

Музеи давно перестали быть местом, предназначенным исключительно для изучения истории по экспонатам. Теперь это культурные центры, куда ходят слушать музыку, глазеть на картины, пробовать себя в рукоделии и попросту веселиться.

Живопись и иконопись

С 10 ноября в Выставочном зале заработала персональная выставка Александра Гассана «Границы странствий» (6+). Этот самобытный художник всю жизнь держится вдали от творческих союзов и профессиональных сообществ и, вероятно, поэтому его картины представляют собой отдельный мир, глубокий и философский.

В Выставочном зале представили более 100 полотен Гассана в жанрах иконописи и живописи. Тут и реализм, и абстракция, и сюжетная философская живопись. Дополняет экспозицию коллекция редких этнических инструментов.

Романтика и женственность

В Доме И. А. Котельникова в выходные пройдут три интересных мероприятия.

Во-первых, романтическая экскурсия для двоих «Очарованье стариной» (18+) - попасть на нее можно в пятницу, 12 ноября, в 18.30.

Во-вторых, стоит обратить внимание на творческую встречу с Николаем Левченко «Городской романс» (6+). Гостям музея представится редкая возможность пообщаться с незаурядным человеком, который сочетает медицинскую карьеру с поэзией. Беседа состоится 13 ноября в 16.00.

В-третьих, в Доме И. А. Котельникова пройдет занятие из курса актерско-психологических тренингов «Женственность» (18+). Его 14 ноября в 15.00 проведут заслуженная артистка Амурской области, педагог театральных дисциплин высшей квалификационной категории Елена Грачева и кандидат филологических наук, ведущая женских тренингов Янина Журавлева.

Интерактив и музыка

В Доме И. А. Саяпина - сплошь интерактивы. Интерактивным будет и мероприятие «Дом с секретом» (6+) 12 ноября в 18.30, и экскурсия «Душа деревянного зодчества» (6+) 13 ноября в 13.00. А кое-какие встречи и вовсе пройдут с элементами театральных представлений. Например, «До свиданья, осень золотая» (6+) 13 ноября в 14.00 и «Каша - матушка наша» (6+) 14 ноября в 12.00.

Наконец, в Амурский областной краеведческий музей имеет смысл заглянуть в воскресенье: 14 ноября в 12.00 здесь будут играть на варгане. Творческая встреча «Звуки варгана» (6+) будет интересна и детям, и взрослым, билет на нее можно купить в кассе музея.