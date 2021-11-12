Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 ноября 2021: область распространения QR-кодов расширена

С начала декабря на «дистанционку» уйдут студенты, не сделавших прививку от коронавируса Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области внесли дополнения в список мест, куда нельзя попасть, не имея QR-код о вакцинации. Согласно новому постановлению губернатора Приамурья Василия Орлова, ограничения начнут действовать со следующего понедельника, 15 ноября.

Согласно документу, QR-код, ПЦР-тест (сделанный не позднее 72 часов), или справка о перенесенном заболевании потребуются для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. В списке также есть спортивные, выставочные, рекламные события, а также те, которые организуют государственные и муниципальные органы.

Также доказательство вакцинации потребуется в парикмахерских, салонах красоты, заведениях, оказывающих косметические услуги, массажных салонах и соляриях.

Кроме того, ограничения на посещение музеев, тренажерных залов, клубов, бассейнов, кинотеатров и театров, филармоний, библиотек и торговых центров распространяются и на другие муниципалитеты области: Белогорск, Зею, Райчихинск, Свободный, Тынду, Шимановск и Благовещенский район.

С 1 декабря вход только с QR-кодом возможен в банки, кредитные и микрофинансовые организации. Также с начала декабря на «дистанционку» уйдут студенты старше 18 лет, не сделавших прививку от коронавируса.

Вот перечень ТЦ Амурской области, куда не пустят без QR-кода:

- Белогорск: «Белый хутор» и «Лимон»;

- Зея: «Пирамида», «Эльдорадо»;

- Свободный: «Пассаж», ЦУМ, «Триумф»,

- Тында: «Центральный», «Двенадцать» (по адресу Красная Пресня, 27 и 27а соответственно);

- Шимановск: «Рио», «Шанс».