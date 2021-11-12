С открытым сердцем: амурский педагог-психолог - о своей работе

Главный совет, который Наталья Ковалёва готова дать родителям: «Любите детей, общайтесь с ними» Фото: из личного архива героини публикации

Психолог-педагог из Благовещенска Наталья Ковалева борется за звание лучшего специалиста России. Она - сотрудник Амурского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза генерал-майора Ю. В. Кузнецова.

Путевку в финал конкурса профессионального мастерства Наталья получила благодаря победе в конкурсе «Воспитать человека» в номинации «Педагог-психолог». «Комсомолка» поговорила с педагогом и узнала о ее профессиональных секретах.

Любовь к делу

- Наталья, как давно вы в этой сфере?

- В 2010 году я окончила Амурский государственный университет и с тех пор работаю по профессии - вот уже 11 лет. Сначала трудилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, с 2013 года работаю в кадетском корпусе. Я всегда хотела работать с детьми, помогать им разбираться в себе, нести доброе, чистое, светлое в этот мир через них.

- С какими трудностями пришлось сталкиваться во время работы?

- Честно говоря, не могу вспомнить какие-то трудности. Когда любишь свое дело, то все дается легко. Отмечу только нехватку времени, чтобы реализовать все задуманные идеи.

- Какая у психолога миссия вообще?

- Размышляя о миссии педагога-психолога, я вспоминаю строки из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине»: «Счастья всем даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Психолог, как сталкер в произведении, является проводником, ориентирующимся на сложной и малоизвестной другим территории - психике человека. Миссия психолога - действуй осторожно, не навреди и обязательно помоги.

Лучший педагог-психолог области работает в Амурском кадетском корпусе Фото: из личного архива героини публикации

Дети посчитали лучшей

- У вас были еще какие-то достижения в этой сфере?

- Да. Я победитель конкурса «Воспитать человека - 2021» в номинации «Педагог-психолог», также взяла приз зрительских симпатий детского жюри. Дети признали меня лучшей наравне с членами большого жюри.

- А о чем был конкурс воспитать человека?

- Областной конкурс «Воспитать человека» проводится каждый год. Он включает в себя два этапа. Первый заочный, когда экспертное жюри отсматривает документы конкурсантов и определяет, кто идет дальше.

Второй очный, в котором нужно пройти несколько испытаний - представить визитную карточку и психолого-педагогическую практику (мастер-класс), ответить на вопросы по психологии в теории и практике на близ-опросе и решить профессиональный кейс (к примеру, разложить по полочкам проблемную ситуацию, в рамках этой ситуации подобрать диагностический инструментарий, сделать выводы и дать рекомендации всем участникам образовательных отношений: ребёнку, родителям, педагогам, администрации школы).

Участников оценивает несколько жюри: экспертное, большое жюри, студенческое и школьное. Дети выставляют баллы наравне со взрослыми, но со своей точки зрения.

- Как вы попали на федеральный конкурс? В чем его суть? Были ли сложности?

- Попала на конкурс «Педагог-психолог России» благодаря победе в региональном конкурсе «Воспитать человека». Представляла Амурскую область на всероссийском уровне. Суть конкурса в повышении своего профессионализма, личностном росте и получении обратной связи от компетентного жюри. Волнение было сильное, тяжело было его преодолевать. На испытании «Блиц-опрос» голос сильно дрожал.

Активистка и мама

- У вас самой есть дети? Помогают ли знания в их воспитании?

- Я мама троих мальчиков: 9 лет, 4 года и 2,5 года. Знания определенно помогают, но дома я прежде всего мама, а не психолог.

- Чем занимаетесь в свободное время?

- В свободное время люблю читать, заниматься творчеством (hand-made), рисую, играю в настольные игры с семьей. Имею музыкальное образование по классу фортепиано, увлекаюсь садоводством, настольным играми. Также мне нравятся активные виды отдыха: походы, рыбалка. Весной планирую сдавать нормы ГТО.

- Были ли у вас очень сложные ученики?

- С кадетами мне очень везет: это умные, добрые, отзывчивые ребята с огромным потенциалом. Помимо должности педагога-психолога являюсь классным руководителем 3 взвода 2 роты (9 «Б» класс). Я очень люблю свой взвод и переживаю за каждого. Ребята чувствуют это и отвечают мне тем же.

- Было ли чувство, когда хотелось все бросить?

- Бросить? Никогда! Только вперёд и вверх, к покорению новых целей и вершин!

- Может ли на психику ребенка повлиять родитель или общество? Как?

- Родитель для ребенка - это проводник в этом мире с самого рождения. Своими действиями он может как раскрыть потенциал ребенка, так и разрушить. Задача родителей - заложить внутренний стержень и дать силы преодолеть трудности, которые подкидывает жизнь. А также научить видеть красоту этого мира, радоваться и видеть светлое в самые темные времена.

Открой сердце и люби

- Какими качествами должен обладать педагог-психолог?

- Жить с открытым сердцем. Не судить, принимать людей со всеми их плюсами и минусами.

- Можете дать несколько советов родителям, чтобы у ребенка не было проблем?

- Любите своих детей. С самого их рождения старайтесь не терять с ними связь, не утратьте их доверие. И общайтесь, общайтесь, общайтесь. Говорите обо всем, а не только «как дела в школе?» и «что получил?». Воспитывайте их своим положительным примером.

- Какие ошибки могут совершать родители в воспитании детей?

- Ненужная критика и невнимательность к достижениям ребенка. Принятие достижений, как будто это само собой разумеется, или, наоборот, что ничего особенного он не сделал. Это очень подрывает самооценку, веру ребенка в свои силы.

- Как профессия сказывается на вашем психическом здоровье?

- Только положительно. Я люблю людей и всегда прощаю им их недостатки.