Благовещенские школьники прочитали врачам стихи и вручили подарки

Фото: @gauz_ao_aokb

Школьники из Благовещенска решили поблагодарить медиков за их труд. Они пришли к врачам в больницу и подарили им подарки – рисунки и сладости к чаю, а также прочитали стихи.

@gauz_ao_aokb

Об этом рассказали сотрудники Амурской областной клинической больницы. Дети принесли им презенты со словами «Спасибо за жизнь».

- Спасибо вам, родные, за эти «маленькие радости». Так приятно, что вы знаете о нашем труде и относитесь к нему с пониманием и уважением. Почти два года мы работаем с колоссальной нагрузкой, поэтому ваши милые подарки и слова благодарности для всех нас – как заряд позитива! – поблагодарили детей в ответ работники больницы.