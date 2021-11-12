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Общество12 ноября 2021 5:28

Благовещенские школьники прочитали врачам стихи и вручили подарки

Таким образом они поблагодарили их за работу
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: @gauz_ao_aokb

Фото: @gauz_ao_aokb

Школьники из Благовещенска решили поблагодарить медиков за их труд. Они пришли к врачам в больницу и подарили им подарки – рисунки и сладости к чаю, а также прочитали стихи.

@gauz_ao_aokb

@gauz_ao_aokb

Об этом рассказали сотрудники Амурской областной клинической больницы. Дети принесли им презенты со словами «Спасибо за жизнь».

- Спасибо вам, родные, за эти «маленькие радости». Так приятно, что вы знаете о нашем труде и относитесь к нему с пониманием и уважением. Почти два года мы работаем с колоссальной нагрузкой, поэтому ваши милые подарки и слова благодарности для всех нас – как заряд позитива! – поблагодарили детей в ответ работники больницы.

@gauz_ao_aokb

@gauz_ao_aokb

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