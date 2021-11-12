В детском саду Райчихинска отравились три ребенка

Угрозы жизням детей нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Райчихинска провела проверку по факту отравления детей в детском саду города.

Установлено, что 8 ноября троих ребят доставили из учреждения в больницу с признаками отравления.

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного территориальным Управлением Роспотребнадзора, выявлены нарушения санитарного законодательства, нарушения условий проведения дезинсекционных мероприятий.

По результатам проверки контролирующим органом в отношении детского сада возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в Райчихинский городской суд направлены материалы в целях избрания меры обеспечения производства в виде временного запрета работы детсада.

В целях устранения нарушений прокурор Райчихинска внес представление начальнику городского управления образования.

Одновременно с этим, прокуратура Райчихинска признала законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его расследование взято на особый контроль.

В настоящее время детям оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.