Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 ноября 2021: число пациентов на ИВЛ растет

На лечении находятся 8509 пациентов с СOVID-19 и пневмониями Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области для развернуто 11 инфекционных и 20 провизорных госпиталей для больных с коронавирусом. Коечный фонд в регионе составляет 2650 коек.

- На сегодняшний день на лечении находятся 8509 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе, на стационарном лечении 1 925 пациентов, на амбулаторном – 6 584 пациента. Из них 1 220 – дети, на стационарном лечении 39 пациентов, из них в тяжелой степени тяжести 5,2%. Один ребенок находится на кислородной поддержке, - сообщила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

За последнюю неделю отмечается увеличение числа пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке на 40 человек, – это на 5 % больше, чем на предыдущей неделе. Кроме этого, увеличилось число больных, находящихся на аппаратах ИВЛ, с 16 до 24 пациентов, в реанимации находятся 52 человека. Свободный коечный фонд составляет 14,5 % от числа развернутых инфекционных коек.

Пациенты, находящиеся в стационаре, обеспечены медикаментами на две недели. Региональный минздрав ожидает поставку специализированных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.