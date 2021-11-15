«Смены у нас тяжелые»: работа продавщиц хот-догов в Благовещенске

Работая на улице зимой, нужно не только утепляться – есть и другие секреты Фото: ЧЕКРЫЖОВА Анна

Продавщицы хот-догов воспринимаются многими жителями Благовещенска как давно знакомая и вполне естественная часть улиц родного города. Они сопровождают утро местных жителей, когда те идут на работу, и ждут их во время обеденного перерыва, чтобы продать горячую булочку с сосиской или пирожок. Но мало кто задумывается, в каких условиях работают эти женщины и как порой непросто устроен их быт.

Журналист «КП» поговорил с одной из продавщиц и выяснил, насколько сложно простоять целую смену в летний зной или зимнюю стужу.

Работа с восьми до шести

Ольга работает в уличном общепите уже пять лет с перерывами на другие профессии. Как признается сама героиня, за это время она побывала в нескольких фирмах по продаже хот-догов. Женщина рассказывает, что обычный рабочий день у нее и ее коллег начинается с восьми утра. Именно тогда они «заступают на пост» и расходятся по своим точкам.

- Просыпаешься, утепляешься и весь день стоишь до шести вечера, пока не начнет смеркаться. Но мы уже привыкшие, нам как-то все равно, пусть рабочая смена и проходит на ногах. Привыкнуть к таким условиям можно, - делится благовещенка.

По ее объяснениям становится ясно, что место и график работы женщину вполне устраивают. Однако далеко не каждый сможет выстоять целый день на ее месте.

Например, отходить в туалет продавщицам разрешается, так как у фирм есть договоренность с заведениями неподалеку. Там можно и погреться, и привести себя в порядок. Только вот оставлять аппарат лучше на знакомого человека. Если никого нет, придется терпеть всю смену. Бросать рабочее место без надзора - не лучшая идея.

Вне работы с клиентами стоять продавщицам тоже не обязательно. Всегда разрешается подождать приближения покупателей на стуле, который обычно стоит рядом. Вот только вокруг самой тележки легко заметить застывший на тротуарной плитке лед. О нем предупреждает сама Ольга, говоря, что сама недавно чуть не поскользнулась.

Едят продавщицы тоже в перерывах между покупателями. Фиксированного времени обеда у них нет, из-за чего порой можно весь день провести голодной. Но, как говорит Ольга, обычно поток желающих купить пирожки или хот-дог умеренный, и она спокойно перекусывает, пока заказов нет.

- Конечно, нас проверяют время от времени. На месте ли, как идут продажи, как у нас дела, но это обычные рабочие моменты и проходят они спокойно, - рассказывает Ольга.

За подвоз ингредиентов, по ее словам, ответственны специальные люди. Чаще всего они сами знают, какие продукты и когда лучше привезти. Но если что-то закончилось очень быстро, продавец может сам позвонить и заказать новую партию.

Плохая погода - не проблема

Интересно и то, как продавщицы адаптируются к погодным условиям Приамурья. На каждый сезон у них есть свои секреты.

-Зимой мы как капуста одетые, ей богу. По две кофты и куртка. Под ней еще шаль у меня, а на голове шапка всегда теплая. Главное - не промокнуть, а там и мороз не страшен. Шубу в дежурство лучше не надевать, да и мешаться будет: она же за все цепляется. На ногах мы обычно носим колготки теплые и штаны, а снизу ботинки зимние. Вообще стараемся ближе к холодам не просто обувь носить, а сразу валенки или унты. В обычных сапогах целый день на морозе не простоишь, - отмечает Ольга, потирая раскрасневшиеся руки.

Как рассказывает женщина, перчатки на смене разрешают, но сегодня она работает без них. В обычных к аппарату идти нельзя, поэтому продавщицы отрезают часть и просто носят на руках перчатки без пальцев. Так удобнее держать булочку при приготовлении хот-дога или брать бутылки с соусами. Правда, из-за такого предмета одежды приходятся каждый день мазать руки кремом, чтобы помочь коже восстановиться после затяжного дня на морозе. Это же касается и лица.

Проблем женщинам прибавляет и работа с паром от резервуара для хот-догов. Но, как рассказывает Ольга, такое случается только в холодную погоду.

- Мы привыкаем ходить без макияжа. Просто знаем, что это необходимо. Если не накрасишься - ничего тебе в глаза из-за пара и не попадет, - делится благовещенка, убирая за уши светлую прядь.

Как становится понятно в ходе беседы, холод - не единственный враг уличных продавщиц. Летняя жара тоже вносит коррективы в их экипировку.

- Летом стоять не легче. Если в холод можно просто утеплиться, то от жары никакого спасения нет. Повезло, что сейчас владельцы зонтики выдают, сидеть свободно разрешается. Даже стулья есть. Да и зарплата летом больше, чем сейчас, - рассказывает женщина.

Ни о каком кондиционере работницам уличного общепита не приходится даже мечтать. А вот весна и осень почти не мешают им работать. Правда, оба сезона в Амурской области сопровождаются ветрами, но это не является проблемой для бывалых продавщиц.

Как видно, значительные коррективы в работу продавщиц хот-догов не вносят ни холод, ни зной. И даже коронавирус не стал большой проблемой для повседневной работы женщин. Ольга, по ее словам, вообще не заметила какой-то разницы.

- Мы маски теперь носим, на аппарате стоит антисептик для клиентов. Но, честно, я как-то даже внимания не обращаю на клиентов. О том, что могу заболеть, как-то и не думаю, не до этого. Но сами меры мы соблюдаем, - серьезно отвечает женщина.

Во время разговора она действительно не снимает маску. Поверх теплой куртки продавщицы накинут фартук, а на руки натянуты специальные рукава.

За аппаратом женщины

Вопрос о том, почему среди продавцов хот-догов на улице почти нет мужчин, удивляет Ольгу. По ее ответу сразу становится понятно, что их среди коллег женщины на такой тяжелой работе немного.

- На моей памяти был один парень продавец, но таких примеров мало. Парни больше по стройкам идут зарабатывать. Мало кто хочет за аппаратом стоять и продавать. Сейчас на рынке в основном женщины. Но вот устанавливают и привозят аппараты у нас мужчины. Мы после смены все помоем, уберем и домой. Не знаю, почему в профессию к нам парни не идут, - заключает амурчанка, задумавшись.

И действительно, мужчин у тележек с хот-догами нынче не встретить. Но по тону Ольги ясно, что и она сама себя в обиду не даст. Ведь случаи на работе бывают разные.

- На улице всякое бывает. Одни покупатели подходят пьяные и лезут, другие оскорбляют, могут хамить. Бывает, купит человек беляш, а он на производстве сырым получился. Выбросит и идет на меня орать. А ведь мог бы принести и обменять. Или деньги вернуть. Мы же всегда стараемся сделать лучше для клиента. Если что-то не так, ну бывает же, делаем возврат средств. Это нормальная практика. По крайней мере, я всегда меняю. Все оформляю и записываю у себя для отчетности, - говорит Ольга.

На хамство со стороны клиентов ей только остается развести руками. За время работы подобное продавщицы учатся просто игнорировать. Люди, по словам благовещенки, приходят разные, и злиться на них смысла не имеет. Тем более, когда один клиент оскорбит, а другой может и чаевые оставить, и прийти потом еще раз.

КСТАТИ

Амурские хот-доги - специфическое и сугубо региональное блюдо, по которому очень скучают те, кто уже уехал из области.

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина, которая перебралась в Северную столицу всего пару месяцев назад, поделилась, что воспоминания о благовещенских хот-догах до сих пор всплывают в ее памяти. Она говорит, что нигде больше не смогла найти точно такой же начинки:

- Мы успели перепробовать много «элитных» хот-догов с разными колбасками, начинками и соусами. Но ни один из них, даже самый дорогой, не может сравниться с амурским. Сочетание острой приправы и корейской морковки с тёплой булочкой и сосиской бесценно. Мы очень скучаем по ним. Теперь остается только делать деликатес самим, и все равно получается не то.