Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 ноября 2021: полторы тысячи человек заразились за неделю

Под медицинским наблюдением находится более 9 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю коронавирусом заболели 1 449 амурчан. Данные приводит Управление Роспотребнадзора по региону. Показатель заболеваемости составляет 185,3 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 19,4%.

По информации ведомства, 1368 человек (94,4%) от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.

Большинство зараженных выявлено в областной столице – 437. На втором месте Тамбовский район – 125, на третьем – Тында – 94. Остальные случаи распределились следующим образом:

- г. Свободный – 82 случая;

- г. Райчихинск – 76 случаев;

- Магдагачинский район – 68 случаев;

- Октябрьский район – 62 случая;

- Константиновский район – 57 случаев;

- г. Белогорск – 53 случая;

- г. Зея – 53 случая;

- Бурейский район – 42 случая;

- Ивановский район – 36 случаев;

- Свободненский район – 36 случаев;

- Сковородинский район – 30 случаев;

- Тындинский район – 27 случаев;

- Серышевский район – 25 случаев;

- Зейский район – 22 случая;

- Архаринский район – 21 случай.

- Шимановск – 20 случаев.

- Ромненский район – 16 случаев;

- Шимановский район – 15 случаев;

- Завитинский район – 13 случаев;

- Белогорский район – 11 случаев;

- Мазановский район – 11 случаев;

- Благовещенский район – 10 случаев;

- Селемджинский район – 4 случая;

- Михайловский район – 3 случая;

Болезнь в форме ОРВИ протекает у 75,3% зараженных, пневмонию подтвердили у 24,5%. Без симптомов болеют 0,2% человек.

79,5% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 29,3%

50-64 года – 20,8%

0-17 лет – 20,5%

старше 65 лет – 20,2%

18-29 лет – 9,2%

Нестабильная эпидемиологическая ситуация сохраняется среди всех возрастов.

Кроме того, на неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей – на 51,5%, среди взрослых – на 13,2%.

Под медицинским наблюдением находится более 9 тысяч человек, бывших в контакте с больными COVID-19.