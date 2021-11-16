Москва vs Благовещенск: где продукты дешевле

Единственная продукция, по которой Приамурье выигрывает в цене, - молоко и птица местного производства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Амурчане часто говорят о том, что жить в нашем регионе не так уж и дешево - мол, в далеких и счастливых столицах и небо яснее, и цены на продукты пониже. «Комсомолка» решила проверить это утверждение: наш журналист прошелся по магазинам трех городов и изучил сайты продуктовых сетей, чтобы окончательно понять, где на Руси жить выгоднее.

Местное - выгоднее

Сравнивали мы цены в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске. Для точности организовали сразу две проверки. Сначала наш сотрудник в отпуске лично прошелся по продуктовым магазинам во всех трех городах. А уже по приезде заглянул на популярный сайт доставки продуктов на дом и проверил ценники там - тоже во всех перечисленных населенных пунктах.

Интересно, что две проверки показали разные результаты. Если наобум заглядывать в продуктовые в центре Москвы и Санкт-Петербурга, то можно обнаружить - «молочка» и птица там заметно дороже, а десяток яиц стоит примерно столько же, сколько и в Приамурье. В частности, 800 граммов куриного филе в Благовещенске можно купить за 270,56 рубля, в Петербурге за 320,99 рубля, а в Москве и вовсе за 362,40 рубля.

С другой стороны, когда мы начали сравнивать цены в режиме онлайн, сравнение это оказалось не в пользу нашей области (см. «Конкретно»). Если в Москве и Санкт-Петербурге заказывать продукты на дом не из магазина за углом, а из продуктового гипермаркета, то накормить всю семью оказывается в разы дешевле, чем в Благовещенске. Хотя и тут есть несколько исключений: цены на куриное филе, макароны и черный хлеб в Приамурье в среднем ниже, чем в столицах.

Все упирается в логистику

За разъяснениями мы обратились к бизнесмену, кандидату экономических наук Виктору Черемисину. По его словам, на ценообразование в сфере продовольственных, да и других товаров влияют три фактора: рынок, логистика и платежеспособность населения.

- Один из важных факторов, которым можно все объяснить, - транспортные расходы. Большинство продуктов приходится в Амурскую область везти. Исключение составляет, например, молочная продукция, которая производится как раз-таки на Дальнем Востоке. Амурская область поставляет молоко в Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную область, и логично, что местное молоко у нас дешевле, - рассказывает Виктор Юрьевич. - Также дешевле у нас китайские продукты. Вообще спасибо Китаю, что у нас есть круглый год свежие помидоры, другие овощи, фрукты.

Но с другой стороны, добавляет экономист, жители Москвы точно так же могут сказать спасибо за недорогие свежие овощи и фрукты Турции и Узбекистану. Причем по качеству эти овощи и фрукты вполне могут быть лучше тех, что завозят в Приамурье из Китая.

- Напрямую сравнивать цены в Благовещенске и Москве не совсем правильно. Разумнее наши цены сравнивать с Томском, Новосибирском, Красноярском, даже с Санкт-Петербургом. Москва же - это бездонный, аномальный рынок. У них есть магазины всех ценовых категорий, вплоть до тех, где цены выше стандартных в 10-20 раз - и да, эти магазины тоже пользуются спросом.

В целом, по словам Виктора Черемисина, цены на продукты и бытовую химию в западной части страны и Благовещенске разнятся минимум на 25-30%. И это притом, что наценка в амурских торговых сетях не так высока:

- Я знаю сети, которые работают с наценкой в 22%, в которую входит, в том числе, заработная плата. Это очень скромные цифры - если рынок позволяет, наценка может достигать и 200%.

Рынок в целом остается главным фактором, влияющим на цены. Он уравновешивает и транспортные расходы, и наценки, которые устанавливают магазины. Но как он себя поведет и как изменятся цены в будущем, прогнозировать в период пандемии крайне сложно. Остается только радоваться, что пока цены в Приамурье в целом соответствуют платежеспособности жителей региона, и не сравнивать стоимость продуктовой корзины у нас и в мегаполисах - уж больно разные условия.

КОНКРЕТНО