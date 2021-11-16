В Благовещенске шестой день ищут 13-летнего подростка

Последний раз подростка видели 10 ноября в районе переулка Волошина Фото: ПСО "Амур"

В амурской столице пропал 13-летний Тимофей Кондратский. Последний раз подростка видели 10 ноября в районе переулка Волошина в Благовещенске. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Поисками мальчика занимается ПСО «Амур». Судя по их ориентировке, размещенной в социальных сетях, рост мальчика составляет 168, он худощавого телосложения. У Тимофея темные волосы и карие глаза.

На момент пропажи ребенок был одет в синий пуховик, темно-синие брюки и серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, поисковики просят обращаться по телефонам: 8 (924) 040-21-23 либо 102.