В Благовещенске начали вакцинировать от коронавируса беременных женщин

Прививки беременным делают препаратом «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В амурской столице открыли два мобильных пункта для вакцинации беременных женщин от COVID-19. Они работают в Амурском перинатальном центре. Туда приглашают беременных на сроке больше 22 недель. Об этом сообщают врачи областной больницы.

- Мы ждем всех беременных женщин на сроке больше 22 недель, – рассказала заместитель главного врача по эпидемиологической работе АОКБ Анна Новосёлова. – Особенно рекомендуем пройти вакцинацию беременным женщинам, которые находятся в группе риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции.

В такую группу входят женщины с ожирением, хроническими заболеваниями легких, почек и печени, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями. Перед прививкой амурчанкам советуют проконсультироваться с врачом.

Прививки беременным делают препаратом «Спутник V» - эта вакцина рекомендована для будущих мам.

Всем желающим поставить прививку нужно обращаться в регистратуру женской консультации перинатального центра. Пункт вакцинации работает на первом этаже по будням с 8.00 до 14.30. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС или их копии.

Второй кабинет откроется в ближайшее время в женской консультации №2. Он будет работать по четвергам с 13 до 15 часов.