В Благовещенске задержали жителей Ставропольского края, подозреваемых в продаже поддельной икры

Стоимость товара у дельцов составляла 2-2,5 тыс. рублей за килограмм Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

В Благовещенске полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в продаже жителям области икры. Ими оказались жители ставропольского края 21 и 19 лет. Предварительно установлено, что мужчины – родные братья.

Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».

Полицейские задержали мужчин с поличным на улице Текстильная в ходе заранее спланированной операции при попытке продать очередную партию товара благовещенке. В салоне и багажнике их автомобиля стражи порядка обнаружили и изъяли 10 килограммовых контейнеров готовой к продаже «черной и красной икры» и порядка 30 магазинных 250-граммовых банок имитированной икры.

Предварительно установлено, что молодые люди не были судимы и официального места работы у них нет. В Приамурье преступным бизнесом они занимались в течение последних 2-3 недель. Парни разъезжали по населенным пунктам и торговали сомнительного качества икрой собственного производства.

- Возле магазинов и торговых центров они предлагали гражданам попробовать натуральный продукт, а после того, как те соглашались его купить, продавали им подделку. Стоимость товара у дельцов была ниже рыночной и составляла 2-2,5 тыс. рублей за килограмм. Амурчане охотно приобретали икру на таких условиях, а когда распознавали обман, обращались за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время сыщики устанавливают круг потерпевших и просят всех, кто пострадал от действий подозреваемых, обратиться телефону: 8-996-385-51-56.