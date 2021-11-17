Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 ноября 2021: 80% вакцинированных амурчан может набраться уже к 1 декабря

Ситуация с коронавирусом в регионе тяжелая Фото: минздрав Амурской области

При сохранении набранных темпов вакцинации 80% населения области будет привито от коронавируса уже к 1 декабря 2021 года. На сегодняшний день в Приамурье первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошло 311271 человек (76,57 % от плана, среднероссийский показатель - 76,52%), вторую прививку поставило 247211 человек (51,1 % от плана вакцинации).

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка вакцины в Приамурье нет.

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день 87473 доз. Всего в регион поступило 450 300 доз вакцины от COVID-19, - отметила Светлана Леонтьева.

В лидерах по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции Селемджинский, Шимановский, Белогорский, Благовещенский и Константиновский районы. По вакцинации против гриппа лидируют город Шимановск и Шимановский район. Самые низкие показатели вакцинации против двух заболеваний в Мазановском районе. Снизились темпы вакцинации от коронавируса в Архаринском районе, Райчихинске, не достигает нужных показателей Бурейский район. Руководителей двух последних муниципалитетов решено заслушать в пятницу на очередном заседании оперативного штаба.

- Мы отработали с Амурской государственной медицинской академией. Нам выделено дополнительно две бригады из числа профессорско-преподавательского состава и студентов. Мы усилим таким образом Городскую поликлинику № 4. Одна бригада будет вакцинировать население в Пенсионном фонде, вторая будет выезжать на вакцинацию на предприятия, - рассказала Светлана Леонтьева.

Василий Орлов акцентировал внимание на вакцинации пожилых амурчан. По статистике, среди людей данной возрастной категории наиболее высоки риски по смертности от COVID-19. В Амурской области на сегодняшний день привито 55,9% лиц старше 60 лет, среднероссийский показатель - 51,5%. Губернатор поручил более эффективно организовать работу по вакцинации граждан 60+, при необходимости лично приглашать их на прививки, а также рассмотреть возможность выездов на дом.

- Ситуация по COVID-19 в регионе тяжелая, сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения. Мы набрали хорошие темпы по вакцинации, однако есть районы, где они еще не дотягивают до среднеобластного показателя. Главам этих районов необходимо провести работу с крупными работодателями на своих территориях, при необходимости совместно с медучреждениями организовать выездные формы работы на эти предприятия для вакцинации сотрудников. К сожалению, ситуация по заболеваемости не оставляет нам вариантов. Нам необходимо вакцинировать 80 % жителей области. Тогда будет коллективный иммунитет и не придется вводить самые жесткие ограничени», - отметил губернатор.