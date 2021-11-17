13 тысяч километров на велосипеде: блогер Влад Повеликин докрутил педали из Нижнего Новгорода до Благовещенска - и это еще не конец

В Благовещенске велосипедист оказался почти случайно Фото: Лилия ФОМИНА

Влад Повеликин - один из самых необычных путешественников в России. Молодой человек решил в одиночку преодолеть расстояние 13 000 км на велосипеде. Свой путь он начал из родного Нижнего Новгорода, конечная цель - Владивосток. Все происходящее он снимает и выкладывает в блоге @povelikin_vlad. Кем он был до путешествия, что им движет и для чего ему блог, Влад рассказал корреспонденту «Комсомолки».

Ушел в никуда

До путешествия Влад Повеликин работал в управляющей компании заместителем главного директора. Однако молодой человек понимал, что не хотел бы посвятить этому жизнь. Несмотря на тягу к структурам и цифрам, в работе ему не хватало творческой составляющей. Почувствовав готовность к переменам, Влад кардинально изменил свою жизнь.

- Я долго находился на одном месте и всегда думал, что уйду с этой работы, когда найду что-то лучше. Просидел так шесть лет, пока не понял: надо уходить в никуда. Отправился в Уральские горы на семь дней в -37 градусов совершенно один. Понравилось. Вспомнил, что такое путешествия, и приехал с осознанием, что буду готовиться к Владивостоку, - поделился Владислав.

Увольняться пришлось не только у директора, но и у матери.

- На последней своей работе я был в найме у родителей. Я объяснил им, что у меня сейчас такой этап в жизни. Родители к этому нормально отнеслись, потому что это мой выбор. Папа особенно поддержал, хотя он уже в возрасте, ему 72 года. Мама ревела, ей было страшно за меня, - прокомментировал Влад.

Родители Влада отнеслись с пониманием к решению сына проделать путь в 13 000 км на велосипеде. Хоть и по-прежнему беспокоятся за него.

Тревел-блогер признался, что мечтает показать красоты России своим родителям.

Отправиться в столь длительное путешествие и завести блог Влад планировал несколько лет. Чтобы реализовать задуманное, молодому человеку пришлось принять ряд непростых решений. Он не только уволился с работы, но и расстался с девушкой, съехал с квартиры, продал все лишние вещи.

- Я сел и расписал, как вижу свою жизнь: как я выгляжу, сколько вешу, где живу, с кем я. Описал полный образ и поставил цели на 2021 год. Недавно их перечитывал - оказывается, уже около 70% выполнено. В то же время я продал все лишние вещи, которыми не пользуюсь больше года, что-то даже сжигал - это был своего рода манифест, - сознался блогер.

Главная цель поездки - увидеть российскую природу во всех ее проявлениях Фото: личный архив героя публикации

Самодельный транспорт

Сейчас Влада сложно представить без велосипеда. А ведь в детстве он практически не катался - родители говорили, что езда на велосипеде по городу опасна. Поэтому он приобрел велосипед уже самостоятельно, в сознательном возрасте.

- Я подумал: «У меня же есть деньги, почему бы не купить?». Взял за неделю до сдачи диплома, тогда же чуть не завалил все экзамены, - смеясь, поделился Влад. - Купил и через неделю поехал на водопад первые 70 км. Я тогда думал, что это очень много. После этого увлекся и через год купил следующий велосипед - быстрее и лучше.

Так Влад увлекся не только ездой на велосипеде, но и веломеханикой. По мнению парня, эти знания очень важны, если ты путешествуешь на длительные расстояния. На дороге может произойти поломка, и к этому нужно быть готовым.

Так что велосипед для путешествия от Нижнего Новгорода до Владивостока Владислав собрал сам.

- Такой не купишь в магазине. Я сделал его под себя: еду - и у меня ничего не болит, потому что он собран полностью под мои параметры. Можно сказать, собрал велосипед мечты. Обошлось это примерно в 180 тысяч, но в мастерской было бы еще дороже, - уточнил он.

При этом Влад признал:

- Я понимал, что за такие деньги можно и машину купить, но когда ты начинаешь этим увлекаться, для тебя это уже не важно. Едешь где-нибудь в поле и, если что-то сломается, понимаешь, что готов отдать любые деньги, лишь бы этого не происходило. Все-таки это моя жизнь, мой комфорт.

Помощь людей

Мы не могли не поинтересоваться, во сколько обходится путешествие и где Влад берет на это деньги. Как выяснилось, в месяц он тратит примерно 15-17 тысяч рублей. Все расходы покрывает система донатов - люди добровольно скидывают путешественнику деньги.

- В принципе, на те же средства я бы снимал квартиру в Нижнем Новгороде, поэтому я улыбаюсь, когда люди говорят, что путешествовать по России дорого. У меня нет спонсоров или партнеров, только люди. Мне предлагают рекламу, но я не могу рекламировать то, что не откликается внутри, - пояснил блогер.

Личная терапия

Езда на велосипеде для Влада - не просто спорт. Она заменяет ему поход к психологу.

- Меня отбрасывает в ситуации из детства, воспоминания о школе, о родителях. Это проработка различных травм и комплексов. В путешествии ты разговариваешь с собой на те темы, на которые в обычной жизни не можешь, - уточнил тревел-блогер.

С помощью такой физической нагрузки Влад разгружает голову - поэтому и выбирает путешествия на длительные расстояния.

- Я мозги разгружаю телом. Помню, когда расстался с девушкой, а это были серьезные отношения, решил поехать в Казань. Мы готовились со знакомыми, и ни у кого не было понимания, что нужно делать. В свое первое путешествие я ехал со спальником, который взял у друга, и с армейским котелком за 250 рублей. Потом был год перерыва, но я вынашивал в себе идею большого путешествия. Мы хоть и выбирались в походы выходного дня, но этого было мало - не напитывало, - вспомнил блогер.

«Знаю, зачем живу»

Влад рассказал, что в будущем хотел бы посетить Норвегию. А пока его главная цель - увидеть «непарадную» Россию. Молодого человека привлекает дикая и самобытная природа.

Благодаря социальным сетям Влад реализует свой творческий потенциал. Он снимает настоящий тревел-сериал о своем путешествии, и ежедневно его смотрят несколько тысяч человек. Блогер признался, что осознает всю ответственность и очень ценит то, что сейчас имеет.

- Я понимаю, что есть круг людей, которым близки мои ценности. Я могу с ними поделиться какой-то информацией о том, что со мной происходит во время путешествия, и таким образом дать им мотивацию к изменению жизни, достижению цели или путешествию, - искренне поделился Влад. - Через блог я могу закладывать в голову людей полезные, как зернышки, мысли, которые когда-нибудь прорастут. Поэтому блог и путешествия для меня - это закрытие своей социальной миссии и роли. И это классно, потому что ты понимаешь, что живешь не просто так.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Во Владивосток Влад планирует попасть к концу ноября или к началу декабря. Точнее сказать пока нельзя - маршрут может меняться на ходу. Так было и с Благовещенском: изначально молодой человек не планировал заезжать в наш город, но в силу обстоятельств пришлось завернуть. Сейчас путешественник радуется, что смог увидеть Китай. Приглянулись ему также природа нашей области и сочувствующие амурчане, с которыми он здесь познакомился.