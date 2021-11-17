Благовещенский супермаркет может заплатить штраф в 100 тысяч рублей за песни Земфиры

Суд рассмотрит дело в порядке упрощенного производства Фото: Ксения Высотина

На один из городских супермаркетов подало в суд Российское авторское общество. Дело в том, что ему стало известно о трансляции в магазине песен некоторых артистов. Сообщество посчитало это нарушением авторских прав. Теперь оно требуют компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Арбитражного суда Амурской области, обратившееся к ним Российское авторское общество заявило, что выступает в интересах композиторов и авторов текстов, чьи авторские права нарушил благовещенский магазин.

По данным суда, 18 августа 2019 года в помещении играли песни, входящие в реестр авторского сообщества: «Когда ты станешь большим» Дениса Клявера, «Город» Земфиры, «В космосе» Максима Фадеева, «Сердце» Олега Макаревича и «Одиночество любви» автора Александра Сахарова. Это и посчитали нарушением авторского права – трансляцию песен без вознаграждения их создателей.

- Постановлением совета Российского авторского общества был установлен размер компенсации за нарушение исключительного права на произведение из расчета 20 000 рублей за одно произведение, таким образом, с ООО «Гурман» может быть взыскана сумма в размере 100 000 рублей. Арбитражным судом Амурской области данное дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства, – сообщили в пресс-службе ведомства.