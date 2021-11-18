Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 ноября 2021: больше 200 человек заразилось за сутки

Среди заболевших не привиты от коронавируса 182 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество заражений коронавирусом в Приамурье продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 228 амурчан. По информации регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста составляет – 0,5 %.

Среди заболевших не привиты от коронавируса 182 человека. У 191 зараженного заболевание протекает в виде ОРВИ (83%), у 36 – в виде пневмонии (16%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 43 284 случая, показатель заболеваемости составляет 5536,13 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 412 328 человек, в том числе за последние сутки – 3 320.