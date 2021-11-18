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Здоровье18 ноября 2021 0:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 ноября 2021: больше 200 человек заразилось за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 18 ноября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
Среди заболевших не привиты от коронавируса 182 человека

Среди заболевших не привиты от коронавируса 182 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество заражений коронавирусом в Приамурье продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 228 амурчан. По информации регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста составляет – 0,5 %.

Среди заболевших не привиты от коронавируса 182 человека. У 191 зараженного заболевание протекает в виде ОРВИ (83%), у 36 – в виде пневмонии (16%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 43 284 случая, показатель заболеваемости составляет 5536,13 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 412 328 человек, в том числе за последние сутки – 3 320.

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