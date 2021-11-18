Сделать куклу, сплести макраме: какие мастер-классы для детей пройдут в Благовещенске

А ещё можно почувствовать себя юным химиком! Фото: Евгения ГУСЕВА

Амурская областная детская библиотека приглашает ребят на занятия, которые помогут открыть творческие или научные способности. Посетить мастер-классы можно будет в субботу и воскресенье.

Магнит своими руками

Ваши дети любят лепить и огорчаются, когда поделка из пластилина приходит в негодность? Значит, им нужно познакомиться с полимерной глиной - изделия из этого материала запекают, так что повреждения им практически не грозят.

На занятии «Елочка» (6+) под руководством опытной рукодельницы ребята слепят магнит в виде новогоднего дерева с украшениями и в красной шапке - праздничное настроение, можно сказать, гарантировано. Все инструменты и материалы предоставляются.

Мастер-класс запланирован на 20 ноября, 11.00. Работа займет 1,5 часа, цена - 450 рублей.

Игрушка из лоскутков

Также в эти выходные пройдет цикл мастер-классов «Лоскутная кукла» (6+). В течение трех часов ребята будут создавать куколок, подобных которым любили еще их прабабушки. Отличный способ соприкоснуться с историей и хорошо провести время!

Так, с 11.00 дети сделают «Крупеничку». Так в прошлом называли куклу из элитного запаса зерна для посева на следующий год - ее красиво наряжали, украшали и ставили под образа на сохранность.

В 12.00 можно присоединиться к мастер-классу «Параскева Пятница». Такая кукла считалась в прошлом женской помощницей и заступницей, хранительницей семейного благополучия и счастья.

Наконец, в 13.00 ребята попробуют создать обрядовую куклу «Каша». Такую мама делала дочери, когда та вступала в возраст хозяюшки. По этой кукле девочка могла сварить правильную кашу: по уровню ножек сыпалась крупа, по пояс наливалась вода, по шейку получалась готовая каша.

Участие в каждом из перечисленных занятий стоит 300 рублей, при посещении всех трех мастер-классов предоставляется скидка в размере 100 рублей. Они будут проходить два дня: и в субботу, и в воскресенье. Необходимые материалы предоставляются.

Волшебные узелки

Попробовать себя в плетении декоративного панно можно на занятии «Макраме» (6+). Так называется техника плетения узелков из хлопкового шнура. Освоив ее, можно создавать настенные украшения, салфетки, игрушки, сумки - да даже платья!

На мастер-классе ребята освоят два вида узлов и изготовят небольшое панно на ветке или коричной палочке. Займет занятие всего лишь час, цена участия - 300 рублей. Присоединиться к нему можно 21 ноября в 11.00.

Чудеса химии

На мастер-классе «Плотность веществ» (6+) дети познакомятся с этим важным химическим понятием. Разбираться будут на примерах: ребята сами измерят плотность воды, сделают башню плотности и узнают, почему вторая по величине планета Солнечной системы - Сатурн не может утонуть в воде.

Занятие пройдет 21 ноября в 11.00 и продлится один час. Цена составит 450 рублей (400 при наличии абонемента).

Для записи на любой из перечисленных мастер-классов пишите в WhatsApp по номеру телефона 8-914-582-42-87. Также можно получить ответы на интересующие вопросы.

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Премьеры и проверенные спектакли

Какие постановки стоят вашего внимания?

Театралам на этой неделе раздолье: спектакли устраивают чуть ли не каждый день, а в субботу еще и неожиданную премьеру покажут! Расскажем поподробнее.

Приобщиться к классике поможет спектакль «Пиковая дама» (12+) Фото: amurteatr.ru

Амурский областной театр драмы

«Ганди молчал по субботам» (16+) - современная постановка, в очередной раз поднимающая проблемы взросления и отношений отцов и детей. В центре сюжета оказывается подросток Саша, чей отец уходит из семьи к другой женщине. Протестуя против фальши и притворства, юноша приводит домой бездомную Лизу, которая, по его словам, никогда не врет.

Когда покажут: 18 ноября, 18.00

«Пиковая дама» (12+) - драма в одном действии, основанная на одном из самых известных произведений А. С. Пушкина. Главный герой, молодой инженер Герман, пытается вызнать у старой Анны Федотовны секрет трех счастливых карт, которые позволяют выиграть любую партию. Но ни к чему хорошему эта затея не приводит.

Когда покажут: 19 ноября, 18.30.

«Восемь любящих женщин» (16+) - иронический детектив, в котором у каждого действующего лица есть мотив для совершения преступления. Как водится, преступлением оказывается убийство - мертвым находят богача, хозяина дома, где семья собралась праздновать Рождество. Подозреваемыми оказываются восемь близких ему женщин.

Когда покажут: 20 ноября, 18.00

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Когда покажут: 21 ноября, 18.00

Амурский областной театр кукол

«Секрет» (0+) - оригинальное кукольное представление, в основу которого легли забавные истории на стихи Григория Сапгира, Даниила Хармса, Эдуарда Успенского. Отлично подходит для первого знакомства с театром.

Когда покажут: 20 и 21 ноября, 11.00

«Мертвые души» (12+) - премьера сезона в кукольном театре. Амурчане впервые увидят адаптацию одноименного произведения Н. В. Гоголя. А так как ставит его режиссер Чакчи Фросноккерс, можно быть уверенными: зрителей ожидает незабываемое представление.

Когда покажут: 20 ноября, 17.00

А В ЭТО ВРЕМЯ

От народной песни до мюзикла

Общественно-культурный центр ждет в гости: благо, тут есть на что посмотреть. В ближайшие выходные на местной сцене пройдут три мероприятия.

Первое - фольклорное представление «Кузьма да Демьян, скуйте праздник нам!» (6+). Образцовый ансамбль народной песни «Ладушки» подготовил его к осенним Кузьминкам - празднику, во время которого русский народ провожал осень и встречал зиму. Отметить смену сезонов амурчане смогут 20 ноября в 14.00.

Вторым на сцене ОКЦ покажут «Призрак оперы» (12+). Но это не привычный мюзикл, а большая программа, в которую вошли шедевры мировой оперы. Во время концерта прозвучат дуэт из мюзикла «Призрак оперы», ария Каварадосси из оперы «Тоска» Пуччини, ария Германа «Что наша жизнь? Игра» из оперы «Пиковая дама» Чайковского и многие другие композиции. Услышать их можно 20 ноября в 19.00.

Завершит культурные выходные в Общественно-культурном центре ежегодный областной турнир по танцевальному спорту Amur Dance - 2021 (6+). Если слова «румба», «самба», «вальс» и «фокстрот» будоражат вашу душу, то вам точно сюда: без этих спортивных бальных танцев не обходится ни один турнир. Этот пройдет 21 ноября в 11.00.