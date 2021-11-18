В Приамурье готовы обсудить смягчение ограничений к концу года, если темпы вакцинации сохранятся

При борьбе с пандемией основной акцент делается на массовую вакцинацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 50 вопросов поступило от предпринимателей Приамурья в ходе онлайн-конференции «Диалог бизнеса и власти», которую провел уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов. Большая часть обращений касалась поддержки бизнеса в условиях пандемии, введения QR-кодов и вакцинации. На вопросы представителей бизнеса отвечали губернатор региона Василий Орлов, а также руководители профильных министерств и федеральных структур.

Василий Орлов отметил, что в области сохраняется непростая ситуация с коронавирусом. При борьбе с пандемией основной акцент делается на массовую вакцинацию.

- Очень важно объединить усилия, и работу по вакцинации проводить совместно. Понимаем, что бизнесу сейчас очень тяжело в связи с действующими ограничительными мерами по QR-кодам, но это, к сожалению, неизбежность. Эту работу мы будем продолжать до тех пор, пока не выйдем на необходимый нам уровень вакцинации. Напомню, он составляет 80 % от всего взрослого населения области, - отметил глава региона.

Тем временем, власти внимательно рассматривают практики, которые вводятся в других регионах. Основная задача - избежать избыточных и неэффективных решений, которые дают дополнительную нагрузку на бизнес.

- Сейчас темпы вакцинации в регионе неплохие. Очень рассчитываю, что до нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако сейчас об этом говорить рано. Достигнутым на сегодняшний день темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому их мы отменять не будем, - добавил губернатор.