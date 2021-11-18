Ночь за 18 ноября в Благовещенске стала самой теплой за историю наблюдений

Новые рекорды и теплую погоду в Амурскую область принес снежный циклон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночь на 18 ноября 2021 года стала самой теплой в Благовещенске за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказали специалисты амурского Гидрометцентра.

По информации экспертов, среднесуточные температуры в Приамурье пока удерживаются на 3-4 градуса выше норм. В Сковородинском районе показатели превышены и вовсе на 6-8 градусов.

Новые рекорды и теплую погоду в Амурскую область принес снежный циклон, пришедший в регион с юго-запада. Именно он и стал причиной теплой ночи на 18 ноября. На севере региона температура была всего -8... -13 . Исключением стали только Тындинский и Селемджинский районы, где немного похолодало – до -17... -20 . На юге, в Бурейском районе было -2 , а в Свободненском - 5 .

В Благовещенске столбики термометров опустились до -4,8 , что побило на градус рекорд более чем 60-летней давности. В 1957 году минимальная температура воздуха в амурской столице зафиксирована -5,5 .

- Сильный снег с превышением декадной нормы осадков на 25-40 % прошел местами в Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском, Свободненском районах. В селах Игнашино, Черняево, Мазаново и в городе Свободном на каждый квадратный метр поверхности почвы выпало от 6 до 7 литров воды в виде снежинок, – рассказали синоптики.

В Благовещенске за ночь выпало 2,2 мм снега – 44% от декадной нормы.