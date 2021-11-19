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Общество19 ноября 2021 0:34

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 ноября 2021: в регионе впервые выявили 231 новый случай заражения COVID-19 за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 19 ноября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
С нарастающим итогом зарегистрировано 43 515 случаев

С нарастающим итогом зарегистрировано 43 515 случаев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области впервые за долгий период времени выявили 231 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 18 ноября.

Из числа заболевших 186 человек не привиты против COVID-2019. Заболевание в виде ОРВИ протекает у 168 человек (72%), у 62 – в виде пневмонии (27%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 43 515 случаев, показатель заболеваемости составляет 5565,67 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего 1 415 540 человек было обследовано на COVID, в том числе за последние сутки – 3 212.

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