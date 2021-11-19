Как благовещенка мамой для сестры стала

Теперь у маленькой Веры есть полноценная семья, которая заботится о девочке Фото: из личного архива героини публикации

Дети - цветы жизни, но заботиться о них не так просто, как кажется. Многие долго решаются на рождение ребенка, еще дольше - на усыновление и опекунство. Соглашаются в итоге не все, и не все потом в должной мере выполняют родительские обязанности. Так случилось и в семье жительницы Сковородина Екатерины Бянкиной, которая стала мамой для собственной сестры.

Жизнь в холодной квартире

У Кати и Веры отцы разные. Когда родилась малышка, старшей сестре было 17 лет, она как раз поступила на первый курс вуза. Мама девочек работать особо не хотела, а отца у Веры по факту не было - в свидетельстве о рождении в одноименной графе стоит прочерк.

- Жили они ужасно - в холодной квартире без ремонта, - вспоминает Екатерина. - Я помогала, чем могла: привозила игрушки, одежду и сладости для ребенка. Когда окончила вуз, забирала сестру, по возможности, к себе на несколько дней.

С матерью у Екатерины Бянкиной отношения всегда не ладились: они были сложными, найти взаимопонимание не получалось. Общались родственницы очень плохо. Сказывался и образ жизни матери, который со временем становился только хуже.

Лишь засохший хлеб

Вера все время была предоставлена самой себе, бесконечно гуляла на улице. Никто за ней даже не присматривал. Часто дома гостили незнакомые люди, которые выпивали вместе с матерью, обычно это были мужчины. В такие моменты Веру забирала к себе старшая сестра.

Но последней каплей стали даже не эти пьяные посиделки.

- Как-то я приехала к ним: дома никого, двери нараспашку, а из еды только одна булка засохшего покусанного хлеба. Тогда я поняла, что это уже совсем край, и стала собирать документы на опекунство, - рассказывает амурчанка.

В то время Вере было всего шесть лет. Екатерина нашла квартиру, чтобы жить там с сестрой, и начала оформлять документы. Сложностей с этим не возникло - разве что заняло немало времени.

Через несколько месяцев удалось лишить мать родительских прав через суд. Та даже не старалась удержать младшую дочь: по словам Екатерины, на первом же заседании женщина написала отказ от ребенка, и сестра стала Вере полноправным опекуном.

Обратно не хотелось

По матери Вера, конечно, скучала, но вернуться обратно никогда не просила. Она не знала, что мама от нее отказалась, и просто приняла тот факт, что теперь живет со старшей сестрой. Мать, после того как отказалась от Веры, редко навещала дочь, лишь иногда звонила. А два года назад она умерла, и Вера стала круглой сиротой.

- Финансово сначала было сложно, у меня зарплата небольшая, а опекунское пособие - сущие копейки, - говорит Екатерина.

Материально легче стало, лишь когда Катя вышла замуж. Ее избранник против девочки ничего не имел - наоборот, полностью поддержал жену, которая воспитывала сестренку. Они считают Веру своим ребенком, и девочка относится к ним практически так же: хорошие отношения с мужем Екатерины у нее сложились быстро.

- Нас обоих Вера называет по имени. Когда я ее забрала, ей было шесть лет, и она отчетливо понимала, кто мама, а кто Катя. Поэтому я думаю, у нее язык бы не повернулся называть меня мамой, а я и не настаивала, - улыбается женщина.

Зато моральных сложностей не было - Вера ведь жила у сестры до этого много раз, в этом плане ничего не изменилось.

Опекунских не хватает

Сейчас Вере 12 лет и она вступила в подростковый возраст. Конечно, переходный период дает о себе знать, но с возникающими проблемами Бянкины быстро справляются.

Сейчас семья живет хорошо. Вера стала вполне самостоятельной девочкой, во многом помогает по дому. А вот от государства помощи большой ждать не приходится….

- Ответственность за Веру я несу такую же, как и любой другой родитель за своего ребенка. От государства получаю опекунское пособие в размере 8000 рублей. Конечно, его не хватает, чтоб покрыть все расходы на ребенка, поэтому большей частью обеспечиваем ее сами, - отмечает Екатерина.

Зато Вера получила небольшое наследство - от матери ей досталась квартира. Состояние ее было ужасным, но семья сделала там ремонт. Екатерина спокойна: когда Вере исполнится 18, ей будет где жить.