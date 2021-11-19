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Происшествия19 ноября 2021 6:04

В ДТП с поездом в Приамурье пострадал машинист

Предварительно установлено, что водитель автомобиля нарушил ПДД
Василина ВАСИЛЬЕВА
На месте работают сотрудники полиции Фото: УМВД России по Амурская область

На месте работают сотрудники полиции Фото: УМВД России по Амурская область

В Амурской области произошло еще одно столкновение с поездом. По предварительным данным УМВД России по региону, в аварии, пострадал машинист локомотива.

ДТП случилось сегодня, 19 ноября, около 14.00 на железнодорожном переезде станции Гонжа Магдагачинского района.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Урал» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, очевидцы сообщают, что у пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки, имеются многочисленные переломы, но он находится в сознании и все чувствует.

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