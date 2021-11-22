Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 ноября 2021: в Благовещенске снижается число заражений

Самый высокий показатель заболеваемости отмечен среди людей 65 лет и старше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье продолжается распространение коронавируса. Специалисты отмечают интенсивную фазу эпидпроцесса. За неделю в регионе выявлено 1 589 новых случаев. Прирост зафиксирован на 20 административных территориях области и составил 9,7%. При этом, впервые за долгое время отрицательный темп прироста заболеваемости отмечен в Благовещенске. Об этом рассказала глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- Число новых выявленных случаев в областном центре на 46 неделе сократилось почти на 9%. Считаем, что к таким результатам привели с одной стороны усиление контроля за действующими ограничениями, а с другой - наращивание темпов вакцинации, - рассказала Ольга Курганова.

Снижение заболеваемости зафиксировано также в Михайловском, Селемджинском, Белогорском и Шимановском районах.

При этом в целом по области прирост сохраняется. Суточный показатель заболеваемости в Приамурье выше среднего по РФ на 15,4%.

До 64,1% от числа заболевших приходится на неработающее население. Рост заболеваемости среди взрослого населения составил 10,4% за счет всех возрастных групп. Наибольший прирост зарегистрирован среди лиц 18-29 лет – на 19,4% и 50-64 лет – на 14,6%. Среди детей зарегистрировано снижение заболеваемости на 6,4%.

Самый высокий показатель заболеваемости отмечен среди людей 65 лет и старше. При этом в среди них специалисты отмечают и крайне низкий охват вакцинацией. Полный курс закончили лишь 41,8% жителей области старше 65 лет.

Специалисты отмечают, что 95,5% заболевших не делали прививку от COVID-19.