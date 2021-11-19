Где привиться в Благовещенске на выходных?

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии) Фото: минздрав Амурской области
Благовещенцев продолжают прививать в общественных местах. В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали, как мобильные пункты будут работать в выходные дни, 20 и 21 ноября.
В фойе ОКЦ поставить прививку можно в субботу, 20 ноября, с 12 до 17 часов, в воскресенье, 21 ноября, - до 15.00.
В ТРЦ «Острова» вакцинироваться можно будет с 12.00 до 16.00. Медики работают в передвижном комплексе возле центрального входа.
В ТЦ «Мега» и Универмаге вакцинироваться можно будет с 12.00 до 16.00.
В «Самбери» в выходные выездная бригада работает с 11.00 до 16.00.
Для желающих привиться в торговых центрах будет открыт отдельный вход в здание. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).
Привиться от COVID-19 и гриппа можно и в поликлиниках. При этом обе прививки можно поставить одновременно, но в разные руки.