Где привиться в Благовещенске на выходных?

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии) Фото: минздрав Амурской области

Благовещенцев продолжают прививать в общественных местах. В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали, как мобильные пункты будут работать в выходные дни, 20 и 21 ноября.

В фойе ОКЦ поставить прививку можно в субботу, 20 ноября, с 12 до 17 часов, в воскресенье, 21 ноября, - до 15.00.

В ТРЦ «Острова» вакцинироваться можно будет с 12.00 до 16.00. Медики работают в передвижном комплексе возле центрального входа.

В ТЦ «Мега» и Универмаге вакцинироваться можно будет с 12.00 до 16.00.

В «Самбери» в выходные выездная бригада работает с 11.00 до 16.00.

Для желающих привиться в торговых центрах будет открыт отдельный вход в здание. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

Привиться от COVID-19 и гриппа можно и в поликлиниках. При этом обе прививки можно поставить одновременно, но в разные руки.