Бывшая амурчанка Мария Тугускина сыграет на сцене МХАТа в спектакле про Сергея Есенина

Спектакль основан на книге Захара Прилепина «Сергей Есенин. Обещая встречу впереди» Фото: @mashatuguskina

Мария Тугускина – бывшая амурчанка, уроженка села Тыгда Магдагачинского района сыграет на сцене МХАТа имени Горького. Постановка посвящена жизни великого поэта Сергея Есенина. О достижении девушка рассказала в своем инстаграм.

Спектакль «Женщины Есенина» (16+) расскажет о жизни и судьбе поэта. В анонсе, опубликованном на сайте театра сказано, что зрители постановки узнают о тайнах детства и семьи Есенина:

- Известно, что в жизни Сергея Есенина было несколько больших романов, отразившихся в его поэзии. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой русской поэзии, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Кто они – эти «женщины Есенина»? Кого они любили – гениального поэта? ангела с золотыми волосами? «озорного гуляку»?

Спектакль основан на книге Захара Прилепина «Сергей Есенин. Обещая встречу впереди». Инсценировку написала драматург и поэт Елена Исаева. Режиссер постановки - Галина Полищук. Зрителей погрузят в атмосфере есенинской эпохи оригинальная сценография и музыкально-драматический темп.

Роль поэта исполнит актер Андрей Вешкурцев, его первую жену Анну Изряднову сыграет Мария Янушевская. Вторую жену поэта, актрису Зинаиду Райх воплотит на сцене Алиса Гребенщикова. Айседору Дункан сыграют две артистки - Екатерина Волкова и Елена Захарова. Мария Тугускина в списке обозначена как «девушка с баяном». Бывшая амурчанка пояснила в соцсети -– ей предстоит показать душу Есенина.

- Каждый актер - как натянутая струна, напряжен до предела. Но сложнее всего приходится режиссёру. Галина Александровна, для меня большая честь обучаться у вас и репетировать роль разгульной, израненной, измученной души Есенина. Спасибо, что поверили в меня и дали шанс. Если все свершится, я не подведу, - написала Мария.

Премьера спектакля запланирована на 3 и 4 декабря.

Мария Тугускина окончила благовещенский финансово-экономический колледж, после обучалась в Хабаровской государственной академии экономики и права. В 2015 году девушка прославилась участием в конкурсе «Мисс Россия», в котором смогла пройти до финала. Затем начала сотрудничество с московским модельным агентством, окончила «Новую школу МХАТ».